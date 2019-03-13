"Калашников" разработал беспилотник для поиска утечек метана

Компания ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех, провела испытания нового беспилотного комплекса, предназначенного для дистанционного обнаружения метана и созданного на базе беспилотника ZALA 421-16E5. Тест был проведен совместно с компанией «Газпром».

В рамках испытаний на объектах инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Чайковский» имитировались утечки метана. БВС ZALA 421-16Е5 c газоанализатором на борту точно определял места и величину концентрации метана в воздухе с высоты 100 м.

По результатам испытаний комиссия установила, что беспилотный комплекс ZALA 421-16E5 доказал свою эффективность и выявил все источники утечки метана. Специалисты отметили, что применение беспилотного комплекса упрощает и удешевляет процесс обнаружения утечек метана и позволяет увеличить периодичность обследования инфраструктуры.

Сейчас для обнаружения утечек метана нефтегазовые компании используют пилотируемую авиацию и пешее патрулирование, что является трудоемким и затратным методом. Также стоит учитывать, что газотранспортная инфраструктура со временем устаревает и требует увеличения периодичности обследования.

Беспилотное воздушное судно ZALA 421-16E5 отличается высокими техническими характеристиками: оно может развивать скорость до 110 км/ч, подниматься на высоту 3600 м и проводить в полете 6–7 ч. При этом масса целевой нагрузки БВС достигает 5 кг, а радиус действия видеоканала – 150 км.