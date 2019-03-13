Медведев утвердил стратегию по по развитию нефтегазохимического сектора

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по развитию нефтегазохимического комплекса на период до 2025 года. Среди мероприятий плана есть создание новых стимулирующих налоговых условий по акцизам для предприятий этой сферы и изменение ставки экспортной пошлины на сжиженные углеводородные газы.

Кроме того, планируется разработать механизм, стимулирующий привлечение инвестиций в отрасль, и подготовить комплекс мер по господдержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по производству пилотных партий нефтегазохимической продукции, «обладающей высоким потенциалом импортозамещения».

В документе говорится, что нехватка стимулов, слабая системная поддержка и недостаточная поддержка экспорта отечественной продукции этой сферы проблемны, поэтому препятствуют развитию отрасли.

«Дорожная карта» подразумевает увеличение объема экспорта продукции промышленности с $17,4 млрд до $37 млрд к концу 2024 года. Кроме того, реализация «дорожной карты» поможет нарастить в 2025 году объемы производства крупнотоннажных полимеров — на 5,9 млн тонн больше, чем в 2017 году, повысить долю экспорта полимеров до 4,4 млн тонн и увеличить долю потребления сжиженных углеводородных газов и этана в нефтегазохимическом комплексе.

Коммерсант