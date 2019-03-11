С начала года специалисты "Ленэнерго" отремонтировали более 200 км воздушных линий

В ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») продолжается реализация ремонтной программы на 2019 год. За два месяца работы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области энергетики провели ремонт 207 км воздушных линий (174 км линий 0,4-10 кВ и 33 км линий 35-110 кВ), а также 46 трансформаторных подстанций.

Кроме того, с начала года специалисты заменили 134 дефектные опоры, 2614 изоляторов (2025 на воздушных линиях 35-110 кВ и 589 на линиях 0,4-10 кВ), а также провели капитальный ремонт 232 выключателей на трансформаторных подстанциях 6-110 кВ. Также в рамках ремонтной программы специалисты проводят замену грозотроса, ремонт разъединителей и других компонентов электрической сети.

Большое внимание в программе ремонта уделено расчистке трасс воздушных линий, что особенно важно для сокращения количества технологических нарушений на сетях по причине падения веток и деревьев. За январь-февраль 2019 года энергетики расчистили 61 га просек.

Выполнение ремонтной программы осуществляется всеми филиалами ПАО «Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поддержание оборудования в исправном состоянии, своевременное обслуживание и выполнение ремонтных работ обеспечивает качество электроснабжения потребителей, позволяет повысить надежность и бесперебойность электропитания, значительно сокращает время оперативного реагирования бригад.