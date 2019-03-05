Установка "умных счетчиков" в четырех районах Волгоградской области позволила сэкономить более 21 млн кВт*ч электроэнергии

Более 21 млн кВт*ч составило снижение потерь электроэнергии в результате установки «умных счетчиков» на территории Светлоярского, Ленинского, Калачевского и Городищенского сельских районов Волгоградской области.

За 2018 год специалисты волгоградского филиала МРСК Юга установили на территории Светлоярского, Ленинского, Калачевского и Городищенского сельских районов более 8,5 тыс. многофункциональных приборов учета. Счетчики нового поколения сделали невозможным воровство электричества, в результате почти на 30% (21 млн кВт*ч) снизилось незаконное энергопотребление и, соответственно, нагрузка на оборудование. Электросети работают в штатном режиме и, как следствие, от жителей этих районов не поступают больше жалобы на качество электроснабжения или перепады напряжения.

В нынешнем году многофункциональные приборы учета появятся более чем в 20 районах области и г. Волгограде. Всего до конца года эксплуатацию будет введено около 50 тыс. приборов учета нового поколения.



Справочно:



Интеллектуальные приборы учета помогают повысить качество электроэнергии, защитить бытовые приборы от перепадов напряжения в сети, исключают хищения электроэнергии. Так называемые «умные счётчики», устанавливаются на границе балансовой принадлежности, у потребителя остается лишь электронный дисплей с текущими показаниями расхода электроэнергии. Интеллектуальная система учета интегрирована в программное обеспечение энергокомпании и сама передает данные в режиме реального времени. Потребителю не надо беспокоится о своевременной передаче показаний приборов учета, система делает это дистанционно. И энергетикам для снятия показаний не нужно осуществлять обходы потребителей, что позволяет направлять персонал на ремонт оборудования, обеспечивать повышение надежности и качества электроснабжения. Счетчики также имеют возможность ограничения потребления при превышении максимальной мощности, благодаря чему качество напряжения позволяет абонентам использовать современные бытовые приборы.