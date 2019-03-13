В Минэнерго создан Департамент лицензирования энергосбытовой деятельности

Приказом Минэнерго России образован Департамент лицензирования энергосбытовой деятельности Министерства энергетики Российской Федерации.

В числе основных функций Департамента - предоставление, переоформление лицензий, осуществление лицензионного контроля, прекращение действия лицензий, формирование и ведение сводного федерального реестра лицензий на осуществление энергосбытовой деятельности, а также предоставление в установленном порядке информации по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности.

По предварительным оценкам Минэнерго, лицензию должны получить более тысячи энергосбытовых компаний. Фактически, у каждого предприятия будет необходимо проверить перечень документов для подтверждения финансовой устойчивости, список оказываемых услуг, качества обслуживания клиентов и т.д. Кроме того, отдельные требования, которые также надо будет проверять, предъявляются к директорам сбытовых компаний.

Приказом Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака на должность заместителя директора Департамента назначена Наталия Бондаренко, ранее работавшая в департаменте развития электроэнергетики. В зоне ее ответственности были вопросы функционирования розничных рынков электрической энергии, в том числе проведением конкурсов на выбор новых гарантирующих поставщиков, совершенствованием платежной дисциплины в отрасли. Всего в новую структуру будет принято до 32 специалистов.

Справочно:

Действующее законодательство обязывает энергосбытовые организации получить лицензию на ведение своей деятельности до 1 июля 2020 года. С этого срока энергосбытовая деятельность без лицензии запрещается, а в случае нарушения этого запрета будет наступать административная ответственность.