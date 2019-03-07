Выставка CABEX-2019

PR-Challenge 2019
13 марта 2019, 14:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, CABEX-2019
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность
«Элком-Электро» приглашает посетить свой стенд на 18-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции CABEX-2019, которая пройдет 19-21 марта в Москве, в выставочном центре «Сокольники».
На стенде «Элком-Электро» А-331 Вы сможете:
• узнать о расширении ассортимента продукции, представленной на складах Элком-Электро и о планах компании на 2019 год;
• убедиться в высоком качестве сборки электрощитовоого оборудования на новом производстве НКУ;
• познакомиться с B2B-порталом, новой online-платформой для удобного и быстрого размещения заказов;
• пройти обучение по определению качества кабеля и узнать о выгоде работы с кабелем, на 100% соответствующем требованиям ГОСТ;
• получить информацию о решениях по оптимизации Ваших проектов;
• обсудить в живом диалоге с представителями коммерческой службы актуальные вопросы и планы по дальнейшему сотрудничеству.
Мы будем рады видеть Вас на нашем стенде № А331
Время работы выставки:
19 марта 10:00–18:00
20 марта 10:00–18:00
21 марта 10:00–16:00
Для бесплатного посещения выставки, воспользуйтесь ПРОМОКОДОМ cb19nue805 при оформлении электронного билета.