"ЗиО-Подольск" изготовил барботер для АЭС "Руппур" (Бангладеш)

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») изготовил первый теплообменный аппарат (барботер) для энергоблока №1 АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш).

В настоящее время осуществляется приёмочная инспекция барботера и элементов его крепления перед отгрузкой на станцию.

Технический проект оборудования был разработан специалистами АО ОКБ «Гидропресс», рабочая конструкторская документация, сопровождение изготовления и шеф-монтаж осуществляют специалисты ПАО «ЗиО-Подольск».

Для справки:

Барботер – один из важных элементов оборудования реакторного острова АЭС. Он предназначен для конденсации пара, поступающего из оборудования первого контура реакторного отделения. Масса изделия – 15 тонн, длина – около 8 метров, диаметр – 2,5 метра, высота – 4 метра.

Ранее «ЗиО-Подольск» уже изготавливал барботеры реакторных отделений АЭС с ВВЭР для ряда отечественных и зарубежных атомных электростанций. Например, оборудование завода успешно эксплуатируется на АЭС «Тяньвань» в Китае, на АЭС «Куданкулам» в Индии, на блоках второй очереди Ростовской и Ленинградской атомных станций.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала АЭС «Руппур». Предприятия дивизиона изготовят для первой атомной станции в Республике Бангладеш реакторы, трубопроводы, насосное, теплообменное и другое оборудование.

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» («ЗиО-Подольск») - крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой "ЗиО", в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом.

Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»