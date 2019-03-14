Больше 13 млрд рублей планируется вложить в строительство предприятия "Титан-Полимер" в Пскове

Больше 13 млрд рублей планируется вложить в строительство завода «Титан-Полимер» в Пскове. Об источниках финансирования детально рассказал Михаил Сутягинский, председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», сообщает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

- Двадцать на восемьдесят - так анонсирован проект в министерстве промышленности и торговли и всем банкам, которые будут участвовать в финансировании. 20 процентов будет финансировать группа компаний. И сейчас финансируем из собственных средств, а не заемных. Мы подписали договор в фонде развития промышленности на 500 млн рублей и планируем в марте месяце их освоить. После того как мы пройдем первую и вторую экспертизу, проведем общественные слушания, придем за разрешением на строительство и только после этого мы приступим к производству полиэстера,- рассказал Михаил Сутягинский. - Если будет недостаточно средств то у нас три банка, которые рассматривают возможность участия в софинансировании. Возможно, останется один банк.