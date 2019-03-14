"Газпромнефть-Восток" начала строить газопровод в Томской области

«Газпромнефть-Восток» начала строительство газопровода для транспортировки попутного нефтяного газа Урмано-Арчинской группы месторождений. Проектная пропускная способность 18 км магистрали составит 250 млн куб.м газа в год.

Она станет частью перспективного газоэнергетического хаба с его генерирующими и газотранспортными мощностями. Инвестиционная стоимость проекта 6,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

«Строительство газопровода между Урманским и Арчинским месторождениями — один из ключевых этапов по развитию газовой инфраструктуры активов "Газпромнефть-Востока". Завершение работ по всему проекту обеспечит высокий уровень рационального использования попутного нефтяного газа, который мы сможем гибко направлять не только на собственные нужды, но и на коммерческую реализацию», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Константин Карабаждак.

Добываемый на Урмано-Арчинской группе месторождений и активах Южно-Пудинского лицензионного участка «Газпромнефть-Востока» газ будет направляться на установку комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК) Мыльджинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Томскгазпром».

АНИ