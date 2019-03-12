Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о бюджетной поддержке угольщиков, за необходимость восстановления которой депутаты комитета по энергетике выступали несколько лет

14 марта ГосДума единогласно поддержала принятие в первом чтении проекта федерального закона № 631904-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности''. Законопроект был разработан и внесен группой депутатов, в том числе, членами комитета по энергетике, и направлен на решение проблемы «пайкового угля».

Речь идет о предоставлении бесплатного пайкового угля для домов с печным отоплением шахтерам, высвобожденным в связи с реструктуризацией отрасли. Такие меры поддержки существовали в течение 10 лет, однако в 2014м были отменены. Все эти годы в адрес депутатов поступали обращения из угольных регионов страны с жалобами на социальную несправедливость по отношению к многочисленной группе бывших работников организаций угольной промышленности, многие годы трудившихся в тяжелейших условиях. Социальную напряженность усугубляло то, что эти люди относятся к наименее защищенным и обеспеченным категориям граждан.

Законопроект предполагает восстановление предоставления бесплатного пайкового угля шахтерам-пенсионерам, проработавшим более десяти лет в организациях угольной промышленности с государственным участием. По мнению комитета по энергетике, в рамках подготовки ко второму чтению в эту категорию необходимо включить бывших работников государственных организаций угольной отрасли, находящихся на пенсии и имеющих стаж работы на госпредприятиях не менее десяти лет, даже в том случае, если впоследствии эти организации стали акционерными обществами или вовсе были ликвидированы.

Заместитель председателя комитета по энергетике Дмитрий Исламов, представляя законопроект, поблагодарил за поддержку С.И. Неверова, который начинал трудовой путь с должности подземного электрослесаря на кузбасских шахтах, депутатов-шахтеров А.В. Каминского, бригадира-проходчика с 28ми летним подземным стажем на ростовских шахтах, В.И. Мельника, первого шахтера - Героя труда России.

"В результате принятия закона уже с января 2020 года дополнительно 9,5 тысяч шахтерских семей в 22 регионах страны, прежде всего в Кузбассе и Ростовской области, будут получать бесплатно пайковый уголь. Это пенсионеры-шахтеры, кто всю жизнь отработал на шахтах, для страны. А шахтерский труд самый тяжелый и опасный в мире. Они заслужили это право!",- заявил Дмитрий Исламов.

Он также сообщил коллегам, что в утвержденном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы на выплату дополнительной негосударственной пенсии шахтерам заложено в 8 раз больше средств – 1,7 млрд. рублей, что позволит проиндексировать пенсии в 1,6 раза.

Как сообщил председатель комитета по энергетике Павел Завальный, принятие законопроекта позволит стабилизировать социально-экономическую обстановку этих территориях, уменьшить количество людей, которые живут за чертой бедности, будет способствовать обеспечению социальной справедливости в отношении людей, многие годы проработавших в угледобыче.