Медведев одобрил старт строительства высокоскоростных магистралей в РФ

Правительство РФ одобрило старт строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в РФ, пишет газета "Ведомости" в четверг.

Как уточняется, сначала проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода (в направлении Казани) поддержал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. Теперь его доклад согласовал премьер Дмитрий Медведев, отмечает газета, ссылаясь на участника правительственных совещаний, источников, близких к РЖД, и федерального чиновника.

Доклад подписан и направлен президенту, подтвердил газете представитель правительства. Дальнейшая судьба проекта зависит от решения Владимира Путина.

Как сообщалось, вопрос строительства в РФ железнодорожной высокоскоростной магистрали активно обсуждается, в том числе ведутся расчеты по эффективности проекта Москва — Петербург, заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он отмечал ряд особенностей проектов высокоскоростных железных дорог, среди которых высокая стоимость и неокупаемость за счет билетов. По словам М.Орешкина, может получиться так, что, например, гораздо большую эффективность покажет проект Москва-Петербург, а не Москва-Казань.

ВСМ Москва-Казань предполагается проложить по территории семи регионов, на которых проживает более 25 млн человек. В 2015 году в Москве был подписан меморандум о формах сотрудничества, модели финансирования проекта как приоритетного участка евразийского транспортного коридора Москва-Пекин. Строительные работы предполагается начать в 2019 году — с участка Железнодорожный (Подмосковье) — Гороховец (Владимирская область) — он позволит запустить движение между Москвой и Нижним Новгородом. Общая потребность в финансировании оценивается в 621,5 млрд рублей в ценах соответствующих лет (без учета НДС), из которых 200 млрд рублей ожидаются из федерального бюджета, говорилось в проекте финансового плана РЖД.

Interfax