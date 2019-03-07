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Модернизация

Усть-Лабинские сети проведут комплексный ремонт подстанции "Геймановская"

Усть-Лабинские сети проведут комплексный ремонт подстанции Геймановская

14 марта 2019, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В марте текущего года Усть-Лабинскиий филиал Кубаньэнерго (группа «Россети») проведет комплексный ремонт высоковольтной подстанции «Геймановская» – важного питающего центра для трех сельских поселений и ряда объектов АПК.

В ходе работ на подстанции будет проведен текущий ремонт двух силовых трансформаторов, а также капитальный ремонт предстоит сотне единиц подстанционного энергооборудования, от стабильной работы которого зависит надежность функционирования энергообъекта.

Одновременно с этим специалисты Усть-Лабинских сетей проведут профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики, а также с помощью передвижной лаборатории − техническую диагностику и испытания оборудования подстанции до и после ремонта.

Подстанция «Геймановская» одноименной станицы Тбилисского района является ключевым питающим центром для девяти тысяч человек и 11 социально значимых объектов трех сельских населенных пунктов.

– Реализация ремонтной программы – одна из важнейших задач компании. В период с марта по октябрь нам необходимо провести все запланированные работы для обеспечения качественного и надежного энергоснабжения наших потребителей, – комментирует главный инженер Усть-Лабинских электрических сетей Василий Малик.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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