Усть-Лабинские сети проведут комплексный ремонт подстанции "Геймановская"

В марте текущего года Усть-Лабинскиий филиал Кубаньэнерго (группа «Россети») проведет комплексный ремонт высоковольтной подстанции «Геймановская» – важного питающего центра для трех сельских поселений и ряда объектов АПК.

В ходе работ на подстанции будет проведен текущий ремонт двух силовых трансформаторов, а также капитальный ремонт предстоит сотне единиц подстанционного энергооборудования, от стабильной работы которого зависит надежность функционирования энергообъекта.

Одновременно с этим специалисты Усть-Лабинских сетей проведут профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики, а также с помощью передвижной лаборатории − техническую диагностику и испытания оборудования подстанции до и после ремонта.

Подстанция «Геймановская» одноименной станицы Тбилисского района является ключевым питающим центром для девяти тысяч человек и 11 социально значимых объектов трех сельских населенных пунктов.