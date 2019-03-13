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Цифровая революция

Запущен сайт национальной программы "Цифровая экономика"

Запущен сайт национальной программы Цифровая экономика

14 марта 2019, 16:59
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

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У нацпрограммы «Цифровая экономика» появился собственный сайт (digital.ac.gov.ru) – первый среди всех нацпроектов. Портал создан под эгидой проектного офиса программы в лице Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Задачей портала станет публикация официальной информации о нацпрограмме, структуре ее управления, мероприятиях по каждому из шести входящих в нее федеральных проектов, новостей и аналитических материалов по теме цифровой экономики в России и мире. На сайте размещены также интерактивные карты кибератак в мире (по данным Kaspersky Lab) и предоставления госуслуг в России (по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации). В дальнейшем на портале появятся клиентские сервисы для компаний и граждан, а также интерактивные возможности взаимодействия с органами управления нацпрограммой, например сервис подачи заявок на поддержку проекта.

Куратор национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» – вице-премьер Максим Акимов, руководитель программы – глава Минкомсвязи России Константин Носков, администратор – замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков.

Компания: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

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