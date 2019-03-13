ФСК ЕЭС начала перевод первых четырех энергообъектов Нижегородской области на телеуправление

Подстанции 500 кВ «Арзамасская», 220 кВ «Зелецино», «Борская» и «Заречная» станут одними из первых объектов магистральных электрических сетей Волги, на которых будет внедрена технология дистанционного управления. Реализация проекта позволит существенно повысить надежность энергосистемы региона, а также качество электроснабжения потребителей, включая Горьковский автомобильный завод, инфраструктуру РЖД и «Газпрома».

На нижегородских подстанциях уже установлены системы автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП), предусматривающие возможность дистанционного контроля режимов работы оборудования и проведения оперативных переключений. Следующим шагом в 2019 году станет совместная работа с Системным оператором ЕЭС, которая позволит перевести управление оборудованием центров питания на единый диспетчерский пункт.

Внедрение телеуправления – одно из ключевых направлений программы цифровизации ФСК ЕЭС. Технология реализуется на энергообъектах нового поколения, обеспеченных цифровой связью и современными АСУ ТП. До 2025 года компания планирует перевести на дистанционное управление более 100 подстанций Единой национальной электрической сети.

Подстанции «Арзамасская», «Зелецино», «Заречная» и «Борская» обеспечивают электроснабжение Заречной части Нижнего Новгорода и северо-востока Нижегородской области, в том числе крупных промышленных потребителей – Горьковского автомобильного завода, объектов РЖД и «Газпрома», машиностроительного предприятия «РУМО» и химического комбината «Русвинил».