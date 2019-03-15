Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" обеспечит электроэнергией новый микрорайон в пригороде Черкесска

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в ГК «Россети») ведут строительство воздушной линии электропередачи 0,4-10 кВ и монтаж комплексной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в новом микрорайоне аула Псыж в пригороде Черкесска. Новая воздушная линия электропередачи предназначена для технологического присоединения льготной категории потребителей – физических лиц, построивших частные домовладения на улицах Каюмова и Татаршао. Ранее из-за отсутствия необходимых мощностей их присоединение к электрическим сетям филиала представлялось проблематичным.

Это было вызвано тем, что эти земельные участки были розданы много лет назад, когда у муниципального образования отсутствовал генеральный план застройки, предусматривающий размещение инженерных коммуникаций. В частности, не были разработаны схемы и программы перспективного развития систем электроснабжения, поэтому у филиала не было оснований для строительства новых энергообъектов в данном микрорайоне. Однако, в связи с многочисленными обращениями жителей этого микрорайона о технологическом присоединении к сетям, филиалом «Карачаево-Черкесскэнерго» было принято решение о возведении электросетевой инфраструктуры и вводе новых трансформаторных мощностей.



Работы по строительству новой линии электропередачи ведут специалисты Центрального производственного участка Прикубанских РЭС филиала во главе с главным инженером РЭС Эдуардом Бытдаевым и мастером участка Русланом Джатдоевым. Установкой новых опор линии электропередачи 0,4-10 кВ и новой трансформаторной подстанции занимаются электромонтёры Ахмат Байрамуков, Ислам Биджиев, Мунир Аджиев, Магомед Бердиев и машинист автовышки Аслан Байрамуков. Они практически завершили монтаж железобетонных опор линий электропередачи и около километра самонесущего изолированного провода (СИП). В настоящее время специалисты РЭС занимаются установкой комплексной трансформаторной подстанции. После завершения работ по мере поступления заявок на технологическое присоединение к сетям от жителей данного микрорайона и выполнения ими всех технических условий, энергетики Прикубанских РЭС будут подключать к электросетям энергопринимающие устройства частных домовладений.



Филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» также напоминает, что при отсутствии на муниципальном уровне перспективной схемы развития систем электроснабжения новых микрорайонов жилищного строительства, у сетевой организации не будет возможности своевременно запланировать и выполнить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих электросетей или строительству новых, что приведет к ухудшению качества электрической энергии и, как следствие, к невозможности подключения к сетям новых объектов. Поэтому тем муниципальным образованиям, где ведется интенсивное жилищное строительство, необходимо предусмотреть разработку схем развития инженерной инфраструктуры.



При этом, благодаря проводимым мероприятиям по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению объектов в категории до 150 кВт, за последние пять лет на 15 % сокращены сроки выполнения заявок на техприсоединение к сетям со 108 дней в 2013 году до 92 дней в 2018 году.



В частности, сегодня потенциальные заявители могут пройти процедуру технологического присоединения к сетям несколькими различными способами, в том числе оформить заявку на портале электросетевых услуг группы компаний «Россети» портал-тп.рф, где, не выходя из дома, можно заполнить соответствующую форму заявки на технологическое присоединение для физического или юридического лица, загрузить скан-копии документов, прилагаемых к заявке, и отправить ее а согласование.



Кроме этого, как и раньше, заявители могут прийти лично в офис сетевой компании с документами на присоединяемый объект и оформить заявку с помощью специалистов филиала, или же могут отправить документы по почте, оформив заявку самостоятельно с помощью типовых форм, размещенных на официальном сайте компании.