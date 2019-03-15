"Ростелеком" обеспечил услугами связи распределительный пункт Белопорожских ГЭС на севере Карелии

«Ростелеком» подключил к телеком услугам распределительный пункт Белопорожских гидроэлектростанций (ГЭС), которые строятся в Кемском районе республики на реке Кемь.

Электросетевой объект служит для приема и распределения между потребителями электроэнергии, которую будут вырабатывать ГЭС. Ввод пункта в эксплуатацию намечен на II-III квартал 2019 года.

В распределительном пункте организован скоростной интернет, цифровая телефония и корпоративная виртуальная сеть VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть).

Технологии VPN создают закрытое информационное пространство внутри компаний и объединяют подразделения, которые территориально разрознены. Сотрудники в режиме онлайн получают доступ к корпоративным базам данных, для проведения совещаний могут создавать видео- и аудиоконференции. Всё это поможет специалистам ГЭС оперативно решать текущие задачи.

За счет использования современных систем безопасности и применения надежных элементов шифрования сеть VPN защищена от постороннего вмешательства.

Виртуальная частная сеть позволит подключить электростанцию к Системному оператору единой энергосети РФ*. Оперативно-диспетчерское управление централизованно руководит работой энергосистем Северо-Западного региона и взаимодействует со смежными сетевыми организациями и контролирующими органами.

Директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Маниев: «Для обеспечения объекта IT-услугами от магистральной линии связи к поселку Шомба, где строятся ГЭС, наши специалисты проложили около двух километров волоконно-оптических коммуникаций, установили и настроили необходимое оборудование. Возможности оптики открывают перспективу для реализации на электростанциях проектов по телеметрии и энергоэффективности».

Строительство Белопорожских ГЭС началось в октябре 2016 года по программе перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2019 года. Ее цель – обеспечить электроэнергией население и промышленные предприятия региона. Это первый в России проект, который финансируется Новым банком развития, созданным странами БРИКС**. Окончание строительства Белопорожских ГЭС намечено на конец 2019 года.

*Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем Северо-Запада на территории десяти субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.

**БРИКС – группа из пяти быстроразвивающихся стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.