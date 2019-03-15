В Дагестане приступили к оценке объемов работ по модернизации электросетевого комплекса региона

План объемной работы обсудили на совещании под председательством председателя Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» Сергея Кирюхина в управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе «Дагестанская сетевая компания» (входит в ГК «Россети»). В обсуждении приняли участие и.о. директора АО «Центр технического заказчика» (АО «ЦТЗ») Александр Свавильный, управляющий директор Общества Муртазали Гитинасулов, а также технический блок электросетевой компании и блок реализации услуг.

Открывая совещание, председатель Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» Сергей Кирюхин отметил важность предстоящих в регионе работ, являющихся своего рода продолжением Учений ДЗО ПАО «Россети». Участники сошлись во мнении: перед тем, как приступить к масштабным работам, нужно провести проектно-изыскательские работы (ПИР) и предпроектное обследование (ППО) для максимально четкой оценки всего объема работ: это, прежде всего, техническое состояние электросетей Дагестана, правильность составления поопорных однолинейных схем. Для этого в регионе начали свою работу специалисты АО «Центр технического заказчика» - филиала ПАО «Россети». При этом основываться они будут, в том числе, на данных, уже полученных в ходе техаудита, проведенного специалистами ДЗО ПАО «Россети» после завершения Учений совместно со специалистами «МРСК Северного Кавказа» и энергетиками «Дагестанской сетевой компании».



Результаты проделанной специалистами ЦТЗ работы найдут отражение в «Программе снижения потерь», которая будет реализована в Дагестане до 2023 года и затронет все районы республики. При этом, по словам Сергея Кирюхина, особое внимание уделят электросетям, износ которых составляет 70-80 %. Также председатель Совета директоров обратил внимание на организацию помощи в совестной работе специалистов «Центра технического заказчика», реализации услуг и учета электроэнергии и технического блока сетевой компании.



Завершая совещание, управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» Муртазали Гитинасулов подчеркнул, что со своей стороны энергетики региона окажут специалистам «Центра технического заказчика» всемерную поддержку в проведении предпроектного обследования, ведь задача руководства «Россетей», МРСК Северного Кавказа и «Дагестанской сетевой компании» - обеспечить бесперебойным и качественным энергоснабжением население региона, а это возможно только при комплексной модернизации сетей и снижении сверхнормативных потерь.