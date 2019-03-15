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Модернизация

В Дагестане приступили к оценке объемов работ по модернизации электросетевого комплекса региона

МРСК Северного Кавказа, Дагестан

МРСК Северного Кавказа, Дагестан

План объемной работы обсудили на совещании под председательством председателя Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» Сергея Кирюхина в управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе «Дагестанская сетевая компания» (входит в ГК «Россети»). В обсуждении приняли участие и.о. директора АО «Центр технического заказчика» (АО «ЦТЗ») Александр Свавильный, управляющий директор Общества Муртазали Гитинасулов, а также технический блок электросетевой компании и блок реализации услуг.

Открывая совещание, председатель Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» Сергей Кирюхин отметил важность предстоящих в регионе работ, являющихся своего рода продолжением Учений ДЗО ПАО «Россети». Участники сошлись во мнении: перед тем, как приступить к масштабным работам, нужно провести проектно-изыскательские работы (ПИР) и предпроектное обследование (ППО) для максимально четкой оценки всего объема работ: это, прежде всего, техническое состояние электросетей Дагестана, правильность составления поопорных однолинейных схем. Для этого в регионе начали свою работу специалисты АО «Центр технического заказчика» - филиала ПАО «Россети». При этом основываться они будут, в том числе, на данных, уже полученных в ходе техаудита, проведенного специалистами ДЗО ПАО «Россети» после завершения Учений совместно со специалистами «МРСК Северного Кавказа» и энергетиками «Дагестанской сетевой компании».

Результаты проделанной специалистами ЦТЗ работы найдут отражение в «Программе снижения потерь», которая будет реализована в Дагестане до 2023 года и затронет все районы республики. При этом, по словам Сергея Кирюхина, особое внимание уделят электросетям, износ которых составляет 70-80 %. Также председатель Совета директоров обратил внимание на организацию помощи в совестной работе специалистов «Центра технического заказчика», реализации услуг и учета электроэнергии и технического блока сетевой компании.

Завершая совещание, управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» Муртазали Гитинасулов подчеркнул, что со своей стороны энергетики региона окажут специалистам «Центра технического заказчика» всемерную поддержку в проведении предпроектного обследования, ведь задача руководства «Россетей», МРСК Северного Кавказа и «Дагестанской сетевой компании» - обеспечить бесперебойным и качественным энергоснабжением население региона, а это возможно только при комплексной модернизации сетей и снижении сверхнормативных потерь.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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