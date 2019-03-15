В Техасе планируется построить очередной энергокомплекс в составе СЭС и емкостного накопителя энергии

Независимый системный оператор американского штата Техас ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) включил в сводный отчет о вводах объектов генерации проект строительства энергокомплекса в составе СЭС Juno Solar мощностью 459 МВт и литий-ионного накопителя энергии Juno Storage также мощностью 459 МВт (solarplus-storage).

Инициатором и разработчиком проекта выступает компания Intersect Power, специализирующаяся в сфере развития ВИЭ. Новый энергокомплекс должен быть построен на западе штата, в округе Борден (Borden County), и после ввода в эксплуатацию (в мае 2021 г.) накопитель энергии Juno Storage, входящий в состав комплекса, станет крупнейшим в мире емкостным накопителем энергии. При этом суммарная мощность СЭС в штате вырастет до 6,8 ГВт, а накопителей энергии – до 584 МВт.

В настоящее время самым крупным емкостным накопителем энергии в Техасе – мощностью 10 МВт и энергоемкостью 42 МВт*ч – является накопитель Upton 2 в округе Аптон (Upton County), построенный на площадке одноименной крупнейшей в штате СЭС мощностью 180 МВт. Upton 2 введен в эксплуатацию в конце 2018 г.

Так же, как и Upton 2, энергокомплекс Juno размещается на западе Техаса, в Пермском бассейне (Permian Basin), т.е. предположительно предназначен для обеспечения электроснабжения разработок нефтяных и газовых месторождений. Одновременно в регионе для тех же целей развивается ветрогенерация.

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