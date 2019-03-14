"Ленэнерго" готовится к возвращению в Ленинградскую область птиц

Специалисты ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») ведут профилактические работы на линиях электропередачи в связи с миграцией в Ленинградскую область птиц. В частности, энергетики совершают внеплановые осмотры линий с целью выявления мест гнездования птиц и минимизации связанного с этим риска возникновения технологических нарушений.

Птицы часто селятся на опорах линий электропередачи и в порталах подстанций открытого типа и вьют там гнезда. В качестве строительного материала они используют не только сухие ветки и траву, но и вплетают обрезки проволоки, которые, попадая на провода и на неизолированные токоведущие части оборудования, могут привести к технологическим нарушениям. Регулярные осмотры линий электропередачи позволяют выявить новые гнезда и сократить возможный риск.

Важным направлением работы в области профилактики технологических нарушений в связи с гнездованием птиц является также применение самонесущего изолированного провода (СИП) на воздушных линиях 6-10 кВ. Он покрыт специальной полимерной оболочкой, которая исключает саму возможность контакта птиц с токонесущей частью провода. Безопасная и экологичная технология позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей в случае налипания снега на провода или падения на них веток и деревьев. В настоящее время в Ленинградской области СИП на ВЛ 6-10 кВ составляет порядка 26% от общей протяженности сетей «Ленэнерго». В 2019 и 2020 гг. компания планирует прокладывать по 500 км самонесущего изолированного провода в год, особое внимание уделяя наиболее сложным участкам, находящимся в лесной зоне.