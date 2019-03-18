МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья расширяет использование передовых инновационных технологий накопления электроэнергии

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел совещание, посвященное перспективам расширения применения в электросетевом комплексе Общества (работает в 20 регионах РФ) передовых инновационных систем накопления электроэнергии (СНЭ). В мероприятии приняли участие технические руководители и специалисты Общества, а также производители систем накопления электроэнергии.

Участники совещания обсудили опыт внедрения систем накопления энергии нового поколения на объектах энергетики и транспорта и возможность применения их на объектах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. В частности, было отмечено, что потенциал использования СНЭ в электроэнергетике достаточно высок, но до сих пор используется далеко не полной мере. По итогам мероприятия Игорь Маковский поставил задачу сформировать рабочую группу, которая займется адаптацией данных инновационных технологий под критерии технической политики Общества.

«Современные инновационные системы накопления электроэнергии обладают уникальными физическо-химическими характеристиками. Они экологичны, позволяют аккумулировать и с высокой скоростью отдавать значительные объемы электроэнергии. Их применение позволит нам значительно повысить эффективность решения задачи по обеспечению надежности и качества электроснабжения 20 регионов страны», - подчеркнул глава МРСК Центра и МСРК Центра и Приволжья.