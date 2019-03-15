ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 2018 год по МСФО

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний ПАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа Компаний», «Группа»).

Основные итоги:

Финансовые показатели, млрд. руб. за год, закончившийся 31.12.2017* за год, закончившийся 31.12.2018 Изменение г/г Выручка 242,2 254,0 4,9% Скорр. EBITDA(1) 129,5 133,6 3,2% Прибыль за период 87,8 92,8 5,7% Общий совокупный доход 79,2 101,2 27,8%





(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом восстановления/(начисления) чистого убытка от обесценения основных средств, выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки и резерва по сомнительной дебиторской задолженности, убытка от прекращения признания дочернего общества (только для 2017 года), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.

* показатели с учетом ретроспективной корректировки в условиях действующей Учетной политики

Операционные показатели(2):

Операционные показатели за год, закончившийся 31.12.2017 за год, закончившийся 31.12.2018 Изменение г/г Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг, млрд. кВтч 547,4 557,73 1,9% Трансформаторная мощность(3), ГВА 345,1 351,9 2,0% Протяженность линий электропередачи(3), тыс. км 142,4 145,9 2,5% Количество подстанций (ЕНЭС)(3) 944 958 1,5%

(2) ПАО «ФСК ЕЭС»

(3) С учетом арендованных ЛЭП и ПС

Основные события 2018 года и после отчетной даты:

Финансово-экономические:

В 2018 агентство S&P повысило кредитный рейтинг ФСК на одну ступень до инвестиционного уровня «BВВ-», прогноз «стабильный»; агентство Moody’s изменило прогноз рейтинга ФСК «Ba1» со «стабильного» на «позитивный». Рейтинговые действия осуществлялись вслед за аналогичными действиями по отношению к суверенному рейтингу Российской Федерации. В феврале 2019 года агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг ФСК на одну ступень до инвестиционного уровня «Baa3», прогноз «стабильный».

В мае 2018 года Советом директоров утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол СД от 30.05.2018 № 406).

В июне 2018 года на годовом Общем собрании акционеров было принято решение направить на выплату дивидендов за 2017 год 18,9 млрд. руб. (всего за 2017 год выплачено 20,3 млрд. руб. с учетом ранее выплаченных в 2017 году промежуточных дивидендов по итогам I квартала 2017 года в сумме 1,42 млрд. руб.).

В июне 2018 года Советом директоров принято решение о продаже принадлежавшего ПАО «ФСК ЕЭС» 10% пакета акций ПАО «Интер РАО».

В декабре 2018 года Советом директоров одобрена сделка по обмену активами с компанией «ДВЭУК».

В марте 2019 года был погашен дебютный выпуск еврооблигаций Общества объемом 17,5 млрд. рублей.

Производственные:

В 2018 году завершен 10-летний проект по укреплению межсистемных связей Центра и Северо-Запада.

Введен в работу первый энергообъект с комплексным внедрением цифровых решений – подстанция 500 кВ «Тобол».

В Якутии закончено строительство сквозного 750-километрвого транзита от Нерюнгринской ГРЭС до новой подстанции 220 кВ «Майя».

Комментируя результаты Группы Компаний за 2018 год, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров отметил:

«Финансовое положение ФСК ЕЭС позволяет компании развиваться адекватно потребностям клиентов и, конечно, задачам, определенным «майским» указом Президента. В 2018 году улучшены все основные показатели. Выручка выросла на 4,9% - до 254 млрд руб., прибыль на 5,7% - до 92,8 млрд руб. Кредитные рейтинги от международных агентств вернулись на инвестиционный уровень со стабильным прогнозом. Национальный – находится на максимально возможной отметке по шкале АКРА – ААА (RU). Лучшая иллюстрация – проекты, завершенные в 2018 году. Так, усилены связи между энергосистемами Северо-Запада и Центра, ранее изолированная Якутия благодаря энерготранзиту протяженностью 750 км стала частью ЕЭС России, введена подстанция «Тобол» - первая на сверхвысоком напряжении с комплексом цифровых решений. Сохранение сильных финансовых результатов – как основы и для развития, и для роста акционерной доходности, - было и остается ключевым приоритетом ФСК ЕЭС».

Изменение учетной политики

Начиная с 1 января 2018 года, Группа изменила учетную политику и отражает величину основных средств по фактическим затратам за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения вместо учета по переоцененной стоимости.

Руководство ФСК ЕЭС полагает, что смена модели учета основных средств предоставит пользователям отчетности более уместную и надежную информацию о финансовом положении и результатах деятельности Группы, поскольку данная модель принята предприятиями Группы «РОССЕТИ», а также широко используется другими предприятиями электроэнергетики и крупными зарубежными электросетевыми компаниями.

Эффект от изменения сравнительных данных приведен в Примечании 3 к отчетности.

Финансовые результаты за 2018 г.

Выручка Группы составила 254 млрд. руб., в том числе:

- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 213,1 млрд. руб., что на 10,9% (20,9 млрд. руб.) выше показателя прошлого года, в том числе, за счет:

роста доходов от компенсации потерь в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, которым были внесены изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг;

роста выручки по передаче электроэнергии вследствие роста тарифа с 01.07.2017 и 01.07.2018 на 5,5% в обоих случаях;

- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 21,5 млрд. руб. Рост выручки на 10,8% (на 2,1 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;

- выручка от продажи электроэнергии составила 9,4 млрд. руб., рост на 14,6% (на 1,2 млрд. руб.) объясняется главным образом увеличением объемов реализации электроэнергии дочерним обществом ФСК ЕЭС;

- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС» составила 6,1 млрд. руб., снижение по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 68,1% (на 13 млрд. руб.). Снижение выручки связано с изменением процента завершенности работ на разных этапах строительных проектов.

Операционные расходы(4)

(в млрд. руб.,

за исключением %) 2017 г. % от общей суммы операционных расходов 2018 г. % от общей суммы операционных расходов Изменение

г/г Покупная электроэнергия для производственных нужд 24,3 20,7% 38,1 25,4% 56,8% Амортизация 29,6 25,2% 33,5 22,3% 13,2% Налоги и сборы 16,9 14,4% 21,2 14,1% 25,4% Топливо для МГЭС 6,4 5,5% 6,6 4,4% 3,1% Транзит электроэнергии 1,1 0,9% 1,5 1,1% 36,4% Итого неподконтрольные расходы 78,3 66,7% 100,9 67,3% 28,9% Материалы, ремонт и техническое обслуживание 4,8 4,1% 5,9 3,9% 22,9% Прочие операционные расходы 38,1 32,4% 38,5 25,7% 1,0% Итого подконтрольные расходы 42,9 36,5% 44,4 29,6% 3,5% Сальдо восстановления и начисления резерва по сомнительной ДЗ и ожидаемым кредитным убыткам -3,8 -3,2% 4,6 3,1% - Всего операционные расходы 117,4 100,0% 149,9 100,0% 27,7%

(4) Без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭС

Рост операционных расходов на 32,5 млрд. руб. или 27,7% обусловлен следующими факторами:

ростом расходов на покупную электроэнергию для производственных нужд – рост на 13,8 млрд. руб. (+56,8%) в связи с вступлением в силу с 01.08.2017 постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, предусматривающего приобретение ФСК ЕЭС на ОРЭМ полных фактических потерь и отмену механизма компенсации стоимости нагрузочных потерь в рамках договоров оказания услуг по передаче электрической энергии. При этом величина выручки ПАО «ФСК ЕЭС» также соразмерно выросла вследствие включения указанных расходов в стоимость услуг по передаче электрической энергии;

увеличением амортизации на 3,9 млрд. руб. (+13,2%) в связи с вводом новых мощностей;

увеличением налогов и сборов на 4,3 млрд. руб. (+25,4%), преимущественно по налогу на имущество, в силу поэтапной отмены льготы в отношении объектов электросетевого хозяйства и отменой льготы на движимое имущество;

увеличением расходов на материалы, ремонт и техническое обслуживание на 1,1 млрд. руб. (+22,9%) в связи с ростом объемов выполненных работ для обеспечения надежного функционирования объектов ЕНЭС;

увеличением прочих операционных расходов на 0,4 млрд. рублей (+1,0%), что обусловлено ростом количества обслуживаемого оборудования, при этом темп роста подконтрольных расходов ниже инфляции.

В 2018 году прибыль Группы составила 92,8 млрд. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 5,0 млрд. руб. (+5,7%). Общий совокупный доход также увеличился (+27,8%) и составил 101,2 млрд. руб. Увеличение прибыли на 5,0 млрд. руб. произошло за счет факторов, описанных выше.

Выборочные статьи баланса

(млрд. руб.) 31 декабря 2017 г. 31 декабря 2018 г. Изменение, % АКТИВЫ Внеоборотные активы 1 024,5 1 057,5 3,2% Оборотные активы 104,2 151,5 45,4% Итого активы 1 128,7 1 209,0 7,1% КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Долгосрочные обязательства 282,9 276,0 (2,4)% Краткосрочные обязательства 88,7 93,8 5,7% Итого обязательства 371,6 369,8 (0,5)% Капитал акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 757,7 839,0 10,7% Доля неконтролирующих акционеров (0,6) 0,2 - Итого капитал 757,1 839,2 10,8% Итого капитал и обязательства 1 128,7 1 209,0 7,1%

Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС по сравнению с показателем на начало года увеличились на 80,3 млрд. руб. (+7,1%) и на конец отчетного периода составили 1 209,0 млрд. руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 057,5 млрд. руб. и оборотных активов – 151,5 млрд. руб.

Обязательства Группы ФСК ЕЭС на конец отчетного периода по сравнению с началом года сократились на 0,5% и составили 369,9 млрд. руб.

Аудированная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за 2018 год размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке:

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/

Конференц-звонок и вэбкаст

Компания приглашает инвесторов и аналитиков принять участие в конференц-звонке и вэбкасте, который состоится в понедельник, 18 марта 2019 г. в 16:00 МСК (13:00 Лондон).

Ссылка для предварительной регистрации и подключения к вэбкасту (доступ к странице вэбкаста будет открыт в день мероприятия за 15 минут до его начала):

https://webcasts.eqs.com/federalgrid20190318

Информация для подключения к конференц-звонку:

Для русскоговорящих участников Для англоговорящих участников Код доступа к конференции (Conference ID) 81008219# 22570173# Номера для участников из: России +7 495 646 9315 (локальный номер - Local access) 8 800 500 98 63 (бесплатный номер - Toll free) Великобритании +44 207 194 37 59 (Local access) 0800 376 61 83 (Toll free) США +1 646 722 49 16 (Local access) 844 286 06 43 (Toll free) Германии +49 692 222 25 429 (Local access) 0800 724 10 11 (Toll free) Швеции +46 856 64 25 10 (Local access) 0200 887 622 (Toll free) Гонконга +852 30773574 (Local access) 800 968 587 (Toll free) * звонок на бесплатный номер из другой страны будет тарифицироваться по тарифам Вашего оператора связи

Повтор звонка будет доступен до 25 марта 2019 года по телефонам: