ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабельной продукции

В соответствии с требованиями Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:

- № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.02803/19 сроком действия с 12.03.2019 по 11.03.2024, на кабели монтажные, не распространяющие горение и огнестойкие, с медными лужеными жилами, парной или общей скрутки, экранированные или неэкранированные, с броней из стальных оцинкованных проволок, в том числе в исполнении ХЛ: – МКЭКШв, МККШв; МКЭКШвнг(А); МККШвнг(А); МКЭКШвнг(А)-HF; МККШвнг(А)-HF; МКЭКШвнг(А)-FRHF; МККШвнг(А)-FRHF; МКЭКШвнг(А)-LS; МККШвнг(А)-LS; МКЭКШвнг(А)-FRLS; МККШвнг(А)FRLS.

А так же на основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия ГОСТ Р:

- № РОСС RU.АЯ46.Н70587 сроком действия с 12.03.2019 по 11.03.2022, на провода с медной луженой жилой, марок БПВЛ, БПВЛ-О, БПВЛ-Т, БПВЛЭ, БПВЛЭ-Т, БПВЛЭ-О, изготовленный по ТУ 16-505.911-76.