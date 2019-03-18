Сергей Дудкин: к середине 2019 года планируется принятие документа о переходе электросетевых компаний на эталонный метод регулирования

Его применение обеспечит долгосрочность и прозрачность системы ценообразования.

«В настоящее время территориальные сетевые организации у нас регулируются двумя методами – методом долгосрочной индексации НВВ и методом RAB. ФАС разработала проект постановления Правительства, который предусматривает введение еще и метода сравнения аналогов, т.е. применение эталонов затрат», - сообщил на практическом семинаре по тарифам в Сочи заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Сергей Дудкин.

«Что он из себя представляет? Во-первых, он основан на долгосрочности, период регулирования будет достигать 5-10 лет. Необходимо отметить, что период долгосрочного регулирования не должен превышать срок реализации инвестиционной программы, которая утверждена в установленном порядке, – сказал представитель ФАС. - Во-вторых, касательно долгосрочных параметров, то их два - уровни потерь, надежности и качества».

Преимуществами эталонного метода, по словам Сергея Дудкина, являются простота, прозрачность исключение субъективизма в принятии тарифных решений и тарифной дискриминации. Он отметил, что упростится анализ документов и их предоставление в органы регулирования.

Разработанным ФАС документом вводится новое понятие «эталон затрат сетевой организации», который подразумевает под собой экономически обоснованную удельную величину затрат, связанную с осуществлением регулируемой деятельности по передаче электрической энергии, определяемую методом сравнения аналогов.

Еще одним важным моментом является дифференциация эталонов затрат: по видам электросетевого оборудования и по субъектам Российской Федерации. Затраты разделены на 6 групп, например, содержание воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и обслуживание потребителей услуг.

Субъекты же разделены на 10 групп.

«Внедрение эталонов сократит дифференциацию тарифов на передачу электроэнергии, которая в настоящее время достигает до пяти раз, и сделает их более понятными для потребителей, общественных организаций и региональных органов власти», - подвел итог сессии Сергей Дудкин.

ФАС