Системный оператор рассказал о возможностях цифровых технологий для повышения эффективности энергоснабжения индустриальных парков и промышленных площадок

АО «СО ЕЭС», АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и Ассоциация индустриальных парков России провели семинар «Электроснабжение индустриального парка: новые возможности и законодательные предложения», в ходе которого обсудили с предпринимателями перспективы активных энергетических комплексов (АЭК) и агрегаторов управления спросом. Мероприятие состоялось при информационной поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Открывая мероприятие, советник заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС», член Совета директоров АО «НТЦ ЕЭС (МО)» Ксения Дацко отметила:

«Разработанные Системным оператором и АО «НТЦ ЕЭС (МО)» регуляторные модели агрегаторов управления спросом и активных энергетических комплексов призваны помочь ответить на два актуальных вызова соответственно: сглаживание пиковых нагрузок в энергосистеме и интеграция в нее распределенной и возобновляемой энергетики».

Сопредседатель Правления Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников рассказал участникам семинара о предпосылках, способствующих внедрению технологий цифровой энергетики в практику индустриальных парков.

«В настоящее время затраты на энергоснабжение в структуре себестоимости многих резидентов индустриального парка – одна из существенных статей расходов. И вопрос повышения эффективности энергообеспечения становится все острее – энергоснабжение резидентов парка из общей сети не становится дешевле. Возможность использования автономной генерации на площадках индустриальных парков обсуждается уже многие годы, однако пока таких примеров немного. Поэтому я уверен, что разработанные регуляторные модели будут полезны для развития индустриальных парков», – подчеркнул Максим Паздников.

Член Генерального совета, заместитель председателя Комитета по энергетике «Деловой России» Денис Черепанов отметил, что организация, которую он представляет, будучи большим объединением потребителей, заинтересована во внедрении механизмов управления спросом и АЭК как с точки зрения снижения стоимости энергоснабжения, так и с точки зрения внедрения инновационных цифровых энергетических технологий.

«Сейчас очень важно всем предприятиям, площадкам и компаниям, готовым принимать участие в этом эксперименте, поддержать Системного оператора и выступить со своими ответственными предложениями в части формата реализации пилотных проектов по внедрению АЭК и агрегаторов», – сказал Денис Черепанов.

На первой сессии семинара участникам представлена подробная информация о возможностях повышения эффективности энергообеспечения индустриальных парков за счет перехода на модель активных энергетических комплексов. Заместитель начальника Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Олег Калинко рассказал, при каких условиях внедрение модели будет экономически целесообразно и каким критериям должны соответствовать индустриальные парки, чтобы стать участниками эксперимента по созданию АЭК.

«По нашим расчетам совокупный экономический эффект для потребителей электроэнергии от перехода на модель АЭК в индустриальном парке может достигать 20–25 % от стоимости электроснабжения. Это означает, что при любом варианте развития событий управляющая компания индустриального парка может гарантировать своим резидентам постоянную скидку на электроснабжение в этом размере», – отметил он.

Проект постановления Правительства Российской Федерации о создании и развитии активных энергетических комплексов находится на согласовании в Минэнерго России. Его подписание позволит начать реализацию пилотных проектов. По итогам пилотов будут сформированы предложения по гармонизации нормативных правовых актов, дающих «зеленый свет» для тиражирования модели АЭК на розничных рынках электроэнергии.

Главной темой второй части семинара стали агрегаторы управления спросом. Начальник отдела планирования и анализа рынка системных услуг Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Сергей Рычков представил детальную информацию о разновидностях, текущем состоянии и перспективах технологий управления спросом на мировых энергетических рынках, а также анализ результатов работы механизма ценозависимого снижения потребления на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Начальник Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Максим Кулешов рассказал об основных этапах и условиях реализации пилотных проектов по вовлечению потребителей розничного рынка в управление спросом с участием агрегаторов.

«Реализация пилотных проектов по управлению спросом розничных потребителей запланирована на 2019–2020 год. Постановление правительства, регулирующее их проведение, уже прошло все этапы согласований, его выход ожидается в самое ближайшее время. На период пилотных проектов Системный оператор станет «единым окном», через которое создаваемые агрегаторы будут связаны с инфраструктурой ОРЭМ: будет проводить отбор проектов, заключать договоры и выступать плательщиком по договору оказания услуг по управлению спросом. Первый отбор мы планируем провести в июне этого года с началом оказания услуг с 1 июля», – отметил Максим Кулешов.

Он подчеркнул, что опыт пилотных проектов станет базой для последующих изменений нормативной базы отрасли, предусматривающих внедрение новой модели управления спросом на постоянной основе.

В рамках мероприятия были представлены текущие практики управляющих компаний и технологические решения сервисных компаний по организации энергоснабжения резидентов индустриальных парков, а также предложения по внесению изменений в законодательство РФ в части учета особенностей правового регулирования энергоснабжения в связи с созданием и функционированием индустриальных парков.

О регуляторных моделях АЭК и агрегаторов управления спросом

Проекты создания активных энергетических комплексов и агрегаторов управления спросом розничных потребителей в полной мере соответствуют глобальной тенденции цифровизации отрасли и переходу к более сложной интеллектуальной энергетике, которой присущи высокая доля распределенной и ВИЭ-генерации, а также цифровые технологии, позволяющие создавать новые сервисы и модели взаимодействия между потребителями и другими участниками энергорынка.

Проект АЭК предполагает создание нового организационного и технологического формата – энергоячейки, объединяющей розничный источник генерации и непосредственно присоединенных к нему промышленных потребителей в единый потребительский комплекс и внедрение интеллектуальных систем управления для балансирования режимов производства и потребления электроэнергии и проведения взаиморасчетов. Предварительный план реализации пилотных проектов предполагает инсталляцию на площадке проекта управляемых интеллектуальных соединений (программно-аппаратных комплексов, реализующих совокупность стандартизованных технических и нормативных требований по взаимодействию АЭК с энергосистемой), а также отработку новых технологических, организационных, договорных, нормативных и экономических моделей.

Концепция создания агрегаторов управления спросом предоставляет потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участия в ценозависимом снижении потребления путем формирования нового типа специализированных организаций – агрегаторов управления спросом. Это организации, которые координируют способность группы конечных потребителей управлять своей нагрузкой и конвертируют ее в товары и услуги на рынках электроэнергии, мощности и системных услуг. Агрегаторы транслируют потребителям часть выручки, полученной от реализации этих услуг на оптовом рынке путем приобретения у этих потребителей услуг по изменению потребления.

Пилотный проект по управлению спросом с участием агрегаторов предполагает создание новых инструментов регулирования баланса спроса и предложения, инфраструктуры и стимулов для участия потребителей розничного рынка электроэнергии в механизме управления спросом на электроэнергию. В результате этого у розничных потребителей появится возможность влияния на пиковые цены на электроэнергию. В долгосрочной перспективе это должно привести к снижению издержек на развитие всей энергетической инфраструктуры.