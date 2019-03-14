В волгоградском филиале МРСК Юга проходит опытную эксплуатацию инновационное оборудование

На воздушных линиях электропередачи волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») проходит опытную эксплуатацию инновационное оборудование - индикаторы короткого замыкания (Horstmann Smart Navigator). Специальные датчики позволяют быстро определить участок повреждения, экономят время на осмотр линий, ликвидацию технологического нарушения и восстановление электроснабжения потребителей.

Устройство Smart Navigator (производства Германии) представляет собой индикатор короткого замыкания, который постоянно контролирует ток нагрузки на воздушной линии и дистанционно передает данные, сигнализируя об отклонениях. Индикаторы предназначены для использования на воздушных линиях с большим количеством ответвлений при экстремальных температурных и ветровых нагрузках, в том числе на линиях, подверженных образованию гололеда и так называемой пляске проводов.

Установку нового оборудования инициировали специалисты волгоградского филиала, узнав об успешном опыте применения таких приборов коллегами из МОЭСК. Индикаторы короткого замыкания будут отслеживать состояние двух наиболее протяженных воздушных линий электропередачи 6-10 кВ. Они проходят по Урюпинскому и Михайловскому районам, и их трасса составляет в общей сложности более 48 километров. В случае технологического нарушения датчики помогут быстро, силами всего одной бригады, находить место повреждения и ликвидировать причины аварии.

В случае успешного прохождения испытаний будет рассматриваться вопрос о закупке инновационного оборудования для нескольких производственных подразделений волгоградского филиала МРСК Юга.