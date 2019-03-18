Александр Мелихов: говорить честно и открыто

Генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Александр Мелихов продолжил серию рабочих визитов в филиалы компании и встретился с сотрудниками Ноябрьских и Когалымских электрических сетей.

В начале встречи Александр Мелихов проинформировал о производственных итогах года, финансово-экономическом состоянии «Тюменьэнерго» и принимаемых мерах по выводу компании из финансового кризиса. Так, предпринятые менеджментом действия позволили сократить первоначальные убытки практически вдвое, теперь основная цель – выйти на прибыль уже с 2020 года.

«Мы с вами должны открыто, не замалчивая, говорить обо всех проблемах и поиске их решения, потому что все вместе являемся одним коллективом, сотрудниками компании, которая для очень многих является гораздо большим, чем просто место работы. Нам необходимо мобилизовать свои силы для восстановления статуса компании, и все должны понимать, для чего это нужно и какой результат обеспечит. В очередной раз напомню: у нас работает 7,5 тысяч человек – это 7,5 тысяч семей, благосостояние которых зависит от эффективности работы компании. Поэтому стабильность «Тюменьэнерго» – это личное дело каждого», – подчеркнул Александр Мелихов.

Основные направления приложения сил коллектива в ближайшей перспективе – высокий уровень надёжности электроснабжения потребителей, устойчивое финансовое положение компании, внедрение передовых технологий в рамках концепции цифровой трансформации. Кроме того, глава «Тюменьэнерго» отметил высокую значимость работы по консолидации электросетевых активов, сегодня это – общегосударственная политика:

«К сожалению, в 90-е годы прошлого века энергосистему разделили на части, обосновывая это необходимостью и обязательным условием для привлечения инвестиций в отрасль. Сейчас уже бессмысленно обсуждать, кто прав, кто виноват, главное – собрать профильные активы в надежные руки».

Во время диалога с сотрудниками Александр Мелихов ответил на вопросы о социальной поддержке и планах обучения персонала, стимулировании рационализаторской деятельности, пилотных проектах компании и других ДЗО «Россетей». Большая часть вопросов была посвящена реализации концепции цифровой трансформации «на местах» и участию в этом процессе каждого работника. На вопрос о том, нужно ли готовить людей предпенсионного возраста к грядущим новшествам, генеральный директор ответил:

«Возраст – это не повод списывать человека со счетов. Ведь если он всю жизнь отдал профессии, ему будет как минимум интересно, в каком направлении движется современная энергетика».

От сотрудников когалымского филиала поступило предложение обратиться в «Россети» и организовать между дочерними обществами информационный обмен по реализуемым цифровым проектам до того, как все они будут проанализированы в головной компании. Это позволит сократить время на многие процессы, которые уже пройдены на других предприятиях, и избежать ненужных ошибок, а также поможет оценить результативность проектов для разных территорий.



К настоящему времени глава «Тюменьэнерго» провел встречи с коллективами большинства филиалов компании. В ближайшие две недели запланированы визиты Александра Мелихова в Северные электрические и Тюменские распределительные сети.