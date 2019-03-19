Cabex растет. Завершился первый день выставки и кабельного конгресса

Во вторник в КВЦ “Сокольники” в Москве открылась 18-я Международная выставка кабельной-проводниковой продукции и Второй Всероссийский кабельный конгресс.



В 11 утра на центральной сцене павильона номер четыре был дан старт Cabex 2019

На торжественной церемонии открытия выступили почетные гости:

• Шталенков Александр Викторович, генеральный директор MVK

• Мещанов Геннадий Иванович, Председатель правления ОАО «ВНИИКП», Президент Международной Ассоциации «Электрокабель»

• Пешков Изяслав Борисович, Президент Международной Ассоциации «Интеркабель», председатель Совета Директоров ОАО «ВНИИКП»





Мещанов Г.И.:

“Выставка Cabex значительно расширилась – сегодня занято практически два павильона, что говорит о том, что ситуация в кабельной промышленности, а значит и в экономике в целом, в общем-то не такая критичная. Хотелось бы поблагодарить всех участников за отклик – участвуют в работе выставки, кабельного конгресса. Желаю приобрести много полезных контактов, подписания контрактов и успеха в бизнесе”.



Пешков И.Б.:

“Уважаемые участники выставки, уважаемые гости, посетители, коллеги. В мировой кабельной промышленности происходит постепенное снижение показателей роста, но когда приходишь на Cabex так не кажется. Мы находимся в непростой ситуации – кабельщики и в первую очередь на постсоветском пространстве. Но тем не менее мы живем, работаем и видим перспективы на будущее. Хотя очень трудно проводить новые разработки, мы немножко отстаем от западного мира, по отдельным видам продукции. Но для того чтобы не только не отстать, но и кое-где выйти вперед – надо продолжать активно работать. Я думаю, что, судя по всем экспонентам, которые здесь представлены, это вполне реально. Поэтому я желаю вам успехов, здоровья, оставаться верными кабельщиками, продолжать работать, создавать новые изделия, открывать новые заводы. Хочу поздравить вас с открытием этой выставки”.



“В прошлом году в выставке участвовало 130 компаний, в этом году уже 180. Сегодня представлены компании из 10 стран мира. Как вы видите, выставка в первый раз занимает два павильона. И мы ожидаем более 4 500 посетителей, потенциальных покупателей вашей продукции”, – добавил Изяслав Борисович.



В первый день выставки состоялось и торжественное открытие Второго Всероссийского кабельного конгресса, в котором приняли участие производители и потребители кабельной продукции, руководители профильных федеральных министерств и ведомств, представители законодательной власти РФ и Комитета Союзного государства.



Главными событиями конгресса стали: пленарное заседание «Кабельная промышленность России и ее интеграция в другие отрасли экономики» и панельная дискуссия "Крупнейшие российские потребители кабельной продукции – текущие задачи и планы по развитию".



На пленарном заседании “Кабельная промышленность России и ее интеграция в другие отрасли экономики” участники обсудили проблемы и перспективы отечественного кабельпрома. С традиционным докладом «Российская и мировая кабельная промышленность. Состояние и направления развития» выступил модератор дискуссии, генеральный директор ОАО «ВНИИКП», Президент Ассоциации «Электрокабель», д.т.н. Геннадий Мещанов. Он подчеркнул, что в целом российский кабельный сектор в 2018 году сработал неплохо, однако «не дотянул до 100%» по сравнению с 2017 и тем более, с 2007-м годом. Докладчик сделал анализ по основным группам кабелей, влияющим на развитие инфраструктуры страны и отметил, что по отдельным группам на фоне видимого благополучия есть серьезные проблемы.



Особую озабоченность Г. Мещанов выразил по поводу немотивированного спроса потребителей на простой кабель импортного производства при том, что наши производители выпускают аналогичную качественную, проверенную продукцию. Каждый год на закупку зачастую сомнительного импорта уходит 600 млн. руб. Заместитель секретаря Союзного государства Россия-Белоруссия Алексей Кубрин напомнил, что в условиях санкций Россия не запретила импорт КПП, хотя это необходимо сделать.



Своими соображениями по поводу совершенствования кабельного рынка и интеграции кабельной отрасли в экономику страны поделились помощник председателя экспертного совета комитета ГосДумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Антон Митрофанов и заместитель директора Департамента МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Андрей Макеев.



О научно-техническом обеспечении кабельной отрасли рассказал председатель Совета директоров ОАО "ВНИИКП", Почетный Президент Ассоциации "Электрокабель", Президент Международной Ассоциации "Интеркабель" Изяслав Пешков.



На второй панельной дискуссии потребители и производители КПП обсудили перспективы сотрудничества, сконцентрировались на требованиях и ожиданиях крупнейших отраслевых компаний – ПАО «Россети», ПАО «ФСК», АО «Объединенная энергетическая компания», НП «Объединение производительной железнодорожной техники», ГУП «Московский метрополитен», ПАО «Ростелеком», АО «РУСАЛ», «Центр развития перспективных технологий». В ходе дискуссии были отмечены некоторые моменты, связанные с недостатком информации об имеющихся возможностях кабельных предприятий, в частности, производящих оптоволоконный кабель.



Второй и третий дни конгресса будут посвящены научно-техническим вопросам отрасли, проблемам безопасности КПП и расширенной ответственности производителей кабеля.



Впервые в рамках конгресса будет работать секция молодых специалистов, на которой прозвучат 5 докладов. Г. Мещанов настоятельно советовал руководителям предприятий побывать на этой сессии, чтобы оценить уровень подготовки, взгляд на существующие задачи и ход мыслей нового поколения кабельщиков.





Ждем всех желающих посетить выставку Cabex и Второй Всероссийский кабельный конгресс 20 и 21 марта в КВЦ "Сокольники", павильоны 4 и 4.1. Начало работы в 10.00. Следите за новостями в социальных сетях RusCable.Ru.