Игорь Маковский: "Модернизируя объекты электросетевой инфраструктуры и вводя в строй новые мощности, МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья вносят вклад в социально-экономическое развитие регионов Центрального и Приволжского федеральных округов"

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2019 году в рамках реализации инвестиционной программы проведут модернизацию и строительство в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ) целого ряда крупных и значимых энергообъектов.

МРСК Центра в Белгородской области завершит второй этап реконструкции сразу на двух центрах питания – подстанциях 35 кВ «Никольское» в Белгородском районе и 110 кВ «Промышленная» в Старом Осколе. Подстанция «Никольское» обеспечивает электроснабжение ряда населенных пунктов и микрорайонов ИЖС Белгородского района, включая социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения. От «Промышленной» запитан целый ряд крупных категорийных потребителей, в числе которых кондитерская фабрика «Славянка», молочный комбинат «Авида» и перекачивающая насосная станция оскольского водоканала. На обоих энергообъектах запланирована замена оборудования на современные высокотехнологичные образцы. Плюс к этому, на «Никольской» будет реализован один из первых в МРСК Центра проектов «Цифровая подстанция». Энергообъект оснастят современными программными комплексами на микропроцессорной элементной базе с применением стандартов МЭК 61850, интегрированными с устройствами автоматизированной системы диспетчерского управления. Это повысит наблюдаемость технологических процессов, обеспечит удаленную диагностику и мониторинг технического состояния, существенно сократит операционные затраты.

В Смоленской области МРСК Центра начнет реконструкцию подстанции 110/35/10 кВ «Козино», расположенную в южной части Смоленска. Работы будут проводиться с целью создания условий для техприсоединения к сетям новых потребителей, в соответствии с программой и схемой развития электроэнергетики Смоленской области на 2019-2023 годы. На первом этапе реконструкции, который завершится в текущем году, будет произведена замена одного из двух силовых трансформаторов 10 МВА на 16 МВА. На втором этапе в 2020 году на энергообъекте проведут замену второго трансформатора и выполнят работы по реконструкции подстанции в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030». В Кимрском районе Тверской области будет реконструирована подстанция 110/35/10 кВ «Радуга». Цель - обеспечение электроснабжения научно-производственного комплекса по выпуску агрегатов систем кондиционирования и терморегулирования летательных аппаратов ЗАО «Хамильтон Стандарт Наука» - совместного предприятия НПО «Наука» и одного из крупнейших в мире разработчиков аэрокосмической продукции UTC Aerospace Systems (США). Реализация данного проекта позволит создать на территории Российской Федерации один из мировых центров по проектированию и производству авиационных теплообменников. В ходе работ мощность подстанции будет увеличена с 25 МВА до 40 МВА. Одним из крупнейших проектов инвестпрограммы МРСК Центра в Ярославской области в нынешнем году станет второй этап реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Аббакумцево», в ходе которой мощность энергообъекта увеличится на 6 МВА. Модернизация подстанции позволит ликвидировать дефицит мощности и повысить надежность электроснабжения 149 населенных пунктов Ярославского и Некрасовского районов, включая объекты жизнеобеспечения и ряд крупных потребителей, среди которых животноводческий комплекс СПК «Грешнево», аэродром, организация по предоставлению коммунальных услуг тепло и водоснабжения «Яркоммунсервис», филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ярославской области».

Один из крупнейших проектов инвестпрограммы 2019 года МРСК Центра и Приволжья – завершение первой очереди строительства в Кировской области подстанции 110/35/10 «Урванцево» максимальной мощностью 80 МВА. Практически все оборудование, которое планируется установить на этом центре питания, отечественного производства, с элементами цифровых технологий. Ввод в строй подстанции «Урванцево» позволит обеспечить подключение новых микрорайонов «Метроград» и «Урванцево» в юго-западном направлении города Кирова и в пригородной зоне (пос. Дороничи и Садаковский). Кроме того, подстанция возьмет на себя часть нагрузки с ПС 110 кВ «Коммунальная», питающей горэлектросеть города Кирова.

В Тульской области МРСК Центра и Приволжья в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО «Мираторг – Орёл», входящего в Группу Компаний «Мираторг», в 2019 году начнет реализацию проекта по строительству подстанции 35/10 кВ общей мощностью 12,6 МВА, а также двух одноцепных ВЛ-35 кВ общей протяженностью 6,5 км. Данный проект в соответствии с поручением генерального директора ПАО «Россети» включен в перечень приоритетных и находится на особом контроле. А в филиале «Удмуртэнерго» на базе ПС 35/6 кВ «Аэропорт» продолжится реализация проекта «Цифровая подстанция» с заменой на энергообъекте силовых трансформаторов 4,0 МВА на 6,3 МВА.

В общей сложности в рамках утвержденной инвестпрограммы 2019 года МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья планируют ввести в работу 1 162 МВА мощности и 6 697 км линий электропередачи. Объем финансирования инвестиционных программ компаний составит 31,4 млрд рублей.