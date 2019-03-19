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Инвестиции (проекты)

Реконструкция Каховской линии начнется в конце года

Реконструкция Каховской линии начнется в конце года

19 марта 2019, 15:51
Рубрика: Инвестиции
Метки: МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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В конце года начнется реконструкция Каховской линии, заявил во вторник, 19 марта, руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

— Самая короткая линия метро Москвы будет интегрирована в состав Большого кольца, — сообщил он. — Реконструкция продлится около полутора — двух лет. 

В ходе работ планируется укрепить тоннели, заменят также верхнее строение путей, удалят все существующие, уже устаревшие системы подачи электроэнергии, безопасности. Их заново переустановят. 

— Уже сейчас готовится целая серия мероприятий, в том числе по запуску компенсационных автобусов для пассажиров Каховской линии, — сказал Андрей Бочкарев. 

Кроме того, в этом году планируется начать строить новый радиус метро: от «Севастопольского проспекта» до «Улицы Новаторов» и далее до «Коммунарки».

— Новая ветка городской подземки пройдет от южной части Московского центрального кольца, станции «Крымская» в сторону Новой Москвы, — отметил глава департамента. — Запустим линию в районе 2022 года, построим ее поэтапно. Ветка пройдет под землей до «Коммунарки».

В то же время столичные власти рассматривают вопрос выхода этой линии на поверхность. Однако окончательное решение будет принято через несколько лет. Все будет зависеть от использования вагонов и системы обогрева в них.

— Важно, чтобы в поездах не понижалась температура в вагонах, а пассажиры могли чувствовать себя комфортно. Как минимум используем способ накрытия путей, чтобы сохранить температурный режим в составах, — рассказал Андрей Бочкарев. 

Помимо этого, в текущем году планируется начать реконструкцию двух электродепо — «Сокол» и «Южное» («Братеево-2»). Они необходимы для своевременного обслуживания составов. Начнутся также работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до поселка Северный.

— Салатовую ветку продлят дальше, за МКАД. Однако еще не утвержден проект планировки следующих участков, впереди еще публичные слушания по новым станциям. Возможно, новый отрезок линии пройдет наземно из-за обилия коммуникаций под землей. Документация будет готова до конца года, — заявил Андрей Бочкарев.

 

"Вечерняя Москва"

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