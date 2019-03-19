Руководство МРСК Сибири встретилось с властями Тывы

Первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») Павел Акилин встретился с Главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом.

Рабочая встреча прошла сегодня в городе Кызыле. Энергетик доложил Главе Республики о ходе реализации пилотного проекта по созданию цифрового района электрических сетей (РЭС) и новой цифровой подстанции в административном центре Кызылского кожууна – поселке городского типа Каа-Хем. По словам Павла Акилина, реализация важнейшего для развития энергосистемы Тывы проекта идет согласно утвержденным графикам.

«Трудно поверить, но это так: в этом году до 1 сентября в укрепление и повышение надежности электроснабжения поселка Каа-Хем будет вложено 733 млн. рублей. Работа пошла, и назад пути нет! Сегодня с Павлом Евгеньевичем Акилиным обсудили начавшиеся работы, а они по масштабу ошеломительные. Это строительство новых воздушных линий электропередачи, новой подстанции, реконструкция электролиний напряжения. С их вводом разросшийся поселок Каа-Хем начнет новую жизнь! А главное тысячи семей, проживавшие в темноте, получат легальное электричество в домах. Рядом с новым спортивно-культурным центром появятся современные жилые застройки, будем развивать территорию комплексно, с удобством для людей», - сообщил Шолбан Кара-оол.

Выбор под строительство цифрового РЭС именно территории Каа-Хема обусловлен перегрузкой электросетей поселка, к которой привели постоянный прирост потребителей, отсутствие развитой инфраструктуры и – самое главное – систематические массовые хищения электроэнергии. Вопрос борьбы с энерговоровством также стал предметом обсуждения.

В соответствии с Постановлением № 534 Правительства РФ, регламентирующим в частности усиление работы с неплательщиками (как юридическими, так и физическими лицами), стороны согласовали совместные действия по борьбе с неплатежами и воровством электроэнергии. Шолбан Кара-оол поддержал энергетиков и отметил особое значение надежного электроснабжения для дальнейшего развития Тывы.

Первый заместитель генерального директора МРСК Сибири Павел Акилин также отметил высокую социальную важность совместной работы с Правительством Тывы.

«Из-за систематических неплатежей должников и высокого уровня потерь в сети страдают все жители региона. Совместно с властями Республики мы должны обеспечить рост собираемости платежей за электроэнергию. Это позволит не допустить вынужденного увеличения платы за свет для жителей региона и продолжить развитие энергосистемы Тывы», - подчеркнул Павел Акилин.

Напомним, Каа-Хемский цифровой РЭС – один из 15 пилотных проектов цифровой трансформации сетей МРСК Сибири (6 цифровых подстанций и 9 цифровых РЭС). Его создание будет реализовано до 2030 года в рамках реконструкции существующих распределительных электросетей 0,4-10 киловольт (кВ) в регионе и позволит повысить наблюдаемость сети с 0 до 70%, существенно снизить показатели аварийности и уровень потерь электроэнергии в сетях с 54% до 10%, а также сократить сроки технологического присоединения с 3 лет до 4-6 месяцев. Общая стоимость проекта – 732,9 миллиона рублей. Создание цифрового РЭС несет республике не только экономические, но и социальные эффекты: развитие клиентских сервисов, сдерживание роста тарифов, повышение доступности энергоснабжения, рост цифровой сферы экономики региона, сокращение перерывов в электроснабжении и высокий уровень комфорта, а значит, повышение качества жизни населения Тывы.