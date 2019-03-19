Системный оператор выступил стратегическим партнером Международного инженерного чемпионата "CASE-IN – 2019"

26 февраля в Национальном исследовательском Томском политехническом университете (НИ ТПУ) состоялось торжественное открытие VII сезона Студенческой лиги и Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». В рамках отборочных этапов VII сезона чемпионата более семи тысяч будущих специалистов и молодых инженеров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов предложат решения инженерных кейсов по единой теме чемпионата «Цифровая трансформация». Финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN – 2019» пройдет в Москве 30–31 мая.

Отборочные этапы чемпионата проходят во всех вузах – партнерах АО «СО ЕЭС»: Ивановском государственном энергетическом университете им. В.И. Ленина, Национальном исследовательском Томском политехническом университете, Самарском государственном техническом университете, Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М.И. Платова, Северо-Кавказском федеральном университете, Казанском государственном энергетическом университете, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Также отборочные этапы по электроэнергетике пройдут и в других вузах, ведущих подготовку по профильным специальностям: в 28 университетах России, технических вузах Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

В борьбе за путевку в финал принимают участие команды магистрантов, проходящих обучение по специализированным программам подготовки по заказу АО «СО ЕЭС», а также команды молодых специалистов компании. Ежегодно они подтверждают высокий уровень профессиональной подготовки: ранняя специализация и практический опыт позволяют участникам, представляющим Системный оператор, стабильно занимать призовые места направления «Электроэнергетика» как в отборочных этапах, так и в финале «CASE-IN».

Отборочные этапы уже прошли в ТПУ, УрФУ и СКФУ. В ТПУ первое место и путевку в финал завоевала команда магистрантов Системного оператора «ГОЦИФРО»: Карен Маргарян (капитан команды), Руслан Бадерко, Артем Петров, Мария Садохина. В УрФУ победила команда «FORA», в состав которой входит магистрант АО «СО ЕЭС» Альбина Гаврилова. В СКФУ магистранты Системного оператора в составе своих команд заняли 2 и 3 места в отборочном этапе.

В Лиге молодых специалистов в тройку призеров вошла команда «ОДУ Юга», представляющая Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга: Ольга Льгова (капитан команды), Антон Зубов, Александр Гончаров, Ярослав Третьяченко. По условиям Лиги команды, занявшие три призовых места, получают путевку в финал чемпионата.

АО «СО ЕЭС» пятый год подряд выступает стратегическим партнером «CASE-IN»: отборочный и финальный кейсы направления «Электроэнергетика» разрабатываются по материалам и при участии специалистов компании. В этом году Системный оператор разработал кейс для отборочного этапа по электроэнергетике, посвященный развитию системы мониторинга переходных режимов (СМПР) Единой энергетической системы России.

В этом году в Студенческой лиге примут участие более 150 магистрантов, проходящих обучение по специализированным программам подготовки по заказу АО «СО ЕЭС

Чемпионат встроен в стратегическую систему работы с молодежью «Школа – вуз – предприятие», которую АО «СО ЕЭС» реализует с 2007 года в партнерстве с фондом «Надежная смена». Представители Системного оператора выступают экспертами всех отборочных этапов и финала чемпионата. Специалисты компании оценивают уровень подготовки будущих энергетиков и отбирают лучших студентов бакалавриата для продолжения обучения по специализированным программам подготовки магистрантов по заказу АО «СО ЕЭС» и для дальнейшего трудоустройства в филиалы СО ЕЭС.

В Лиге молодых специалистов за путевки в финал будут бороться представители Системного оператора из ОДУ Юга, ОДУ Северо-Запада, ОДУ Центра, Якутского РДУ и других филиалов компании. В соответствии с заданием кейса, молодым специалистам предстоит спроектировать цифровую интеграцию масштабных энергетических и инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке в макрорегиональную систему – в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Инженерный чемпионат «CASE-IN» представляет собой международную систему соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Цель интеллектуального состязания — популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в ТЭК и МСК России.