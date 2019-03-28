Технология удалённого контроля температуры от ИНВЭНТ

В ООО «ИНВЭНТ-Электро» (ГК ИНВЭНТ) успешно проходит испытание инновационная технология, благодаря которой энергетики, эксплуатирующие распределительные устройства, получат возможность удалённого контроля температуры внутри оборудования, находящегося под высоким напряжением, дистанционно снимают показания приборов.

Уже скоро электрооборудование производства «ИНВЭНТ-Электро» по желанию заказчика будет комплектоваться комплексом контроля температур токопроводящих шин подстанций 6-10-35-110 кВ «RFSens BTC». Новинка является разработкой Научно-Технического Центра Радиотехнических Устройств и Систем ООО НТЦ «РУСЬ» (Резидент Сколково).

Комплекс RFSens BTC обеспечивает беспроводной контроль температуры высоковольтных токоведущих шин и контактных соединений подстанций 6-10-35-110 кВ и предназначен для автоматизации процессов оперативного мониторинга (сбора и передачи информации) режимов работы энергетического оборудования и его токоведущих шин, а также своевременного предупреждения нештатных и аварийных ситуаций при эксплуатации подстанций в различных нагрузочных режимах.

В данном комплексе реализован опрос по радиоканалу беспроводных пассивных датчиков температуры, устанавливаемых на токопроводящих шинах и контактных соединениях (например, в КРУ), как внутри, так и с наружи трансформаторных или распределительных подстанций (ТП, РП) 6-10-35-110 кВ.

Комплекс смонтирован в ячейке КСО-10 кВ в трансформаторной подстанции технополиса «ИНВЭНТ». Беспроводные датчики температуры установлены на контактных соединениях трёх полюсов вакуумного выключателя «ИНВЭЛ». Контроль температуры осуществляется через Интернет.

Таким образом, компания «ИНВЭНТ-Электро», внедряя инновационные разработки, расширяет предложение «умного» электрооборудования, помогая потребителю сократить издержки и повысить надёжность электроснабжения.

Напомним:

25-28 июня ИНВЭНТ» примет участие в выставке "Энергетика и электротехника - 2019"

Санкт-Петербург, КВЦ "Экспофорум", павильон F

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ГК «ИНВЭНТ» – один из крупнейших производственно-инжиниринговых холдингов, продукция и услуги которого ориентированы на объекты энергетической инфраструктуры.



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