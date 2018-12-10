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Цифровая революция

В Татарстане завершается строительство первой Цифровой подстанции

Сетевая компания, цифровая энергетика

Сетевая компания, цифровая энергетика

Сетевая компания, цифровая энергетика

Сетевая компания, цифровая энергетика

При реконструкции ПС 110 кВ Портовая специалистами ОАО «Сетевая компания» реализована концепция, объединяющая традиционное первичное оборудование с интеллектуальным вторичным, позволяющим преобразовывать аналоговые сигналы в цифровые.

Строительство подстанции закрытого типа рядом с одноименным энергообъектом, возведенным в 60-х годах прошлого века, началось в 2017 году. Первоначальный проект предполагал классическую схему: с разделением систем РЗА и АСУ ТП. Предполагалось, что системы РЗА будут обмениваться информацией по аналогово-дискретному принципу (по «меди»), системы АСУ ТП - по цифровым каналам связи.

Однако спустя год было принято решение о максимальном соответствии нового энергообъекта требованиям построения «Цифровой подстанции». Высокий уровень автоматизации должны были обеспечить микропроцессорные терминалы РЗА и системы АСУ ТП – свыше двухсот принципиально новых «цифровых» устройств установлено в помещениях ЗРУ 6 кВ, ЗРУ 110 кВ.

«Среди основных преимуществ Цифровой подстанции – упрощение эксплуатации энергообъекта (и как следствие – уменьшение трудозатрат). и мониторинга Системы диагностики и мониторинга, которые отображают исчерпывающую информацию в режиме реального времени на мониторы автоматического рабочего места дежурных электромонтера и диспетчера, позволяют следить за состоянием функционирования подстанции и предотвращать отказы электрооборудования», - отмечает заместитель главного инженера по основной сети КЭС Рустем Галимзянов.

Очевидные плюсы нового оборудования демонстрирует даже визуальный осмотр новых устройств – шкафов УСО (устройство сопряжения с объектом) за счет которых исключены километры кабельных связей. При этом посредством них передаются такие же большие объемы информации в устройства релейной зашиты и автоматики, системы АСУ ТП по цифровым каналам связи.

Интеллектуальным оборудованием можно управлять дистанционно - как с автоматизированного рабочего места оперативного персонала (АРМ) ПС 110 кВ Портовая, с диспетчерского центра КЭС, так и из Центра управления сетями ОАО «Сетевая компания». Организация телеуправления первичным оборудованием и функциями релейной защиты позволяет в полном объеме применять автоматизированные бланки переключений, что в конечном счете минимизирует участие в процессе оперативного персонала. 

«Передача цифровых потоков значений тока и напряжения, обмен информацией между устройствами РЗА, системами АСУ ТП и другими интеллектуальными электронными устройствами в цифровом виде по протоколу МЭК 61850 – это единое информационное пространство, созданное на ПС 110 кВ Портовая, - комментирует суть процесса инженер СРЗАИ ОАО «Сетевая компания» Леонид Евдокимов.

Стоит особо отметить, что для татарстанских энергетиков это первый опыт построения Цифровой подстанции, а в ближайшей перспективе планируется оцифровать еще один энергообъект на территории Казани – ПС 110 кВ Азино, но уже по принципиально иной схеме.

«Внедряя это оборудование, мы постепенно стали ощущать свою причастность к истории, потому что стоим у истоков дальнейшей глобальной цифровизации электросетевого комплекса. Очевидность этих изменений диктуют простота и удобство обслуживания, которые предоставляет нам эта технология. Если раньше для того чтобы передать сигнал с одного устройства, надо было разматывать километры кабеля, то сейчас все микропроцессорные терминалы РЗА работают в одной сети, достаточно послать сигнал с одного терминала, устройства АСУ ТП в сеть и «подписать» на него конкретные терминалы, устройства АСУ ТП», - объясняет суть нововведений заместитель начальника СРЗАИ КЭС Александр Бурмистров.

Специального переобучения персонала на новое оборудование не потребуется: современные специалисты РЗАИ с недавних пор сменили традиционный кейс с инструментами на ноутбук. Применение «цифровых» устройств РЗА, работающих по протоколу МЭК 61850, обеспечивает гибкость в построении новых логических схем взаимодействий между устройствами РЗА и простоту конфигурации.

Проектирование объекта взял на себя генеральный проектировщик ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие», при участии субподрядной организации филиал ООО «КЭР-Инжиниринг» «ТатНИПИэнергопром».

Начинить релейное оборудование ПС 110 кВ Портовая интеллектуальной начинкой помогли известные в этой области поставщики, имеющие большой опыт производства цифрового оборудования: ООО НПП «ЭКРА», ООО НТЦ «Механотроника», ООО «Прософт-Системы» ООО «ПиЭлСИ Технолоджи»). Согласованность в действиях различных видов оборудования обеспечили представители подрядных организаций ООО «Средневолжсксельэлеткросетьстрой», ООО «Авангард Энерго», ООО «Энергозащита» справившиеся со своими обязанностями в течение двух месяцев.

Специалисты компании благодарят руководство за принятие прогрессивного решения, позволившего принять участие в амбициозном проекте. Оценить преимущества нового цифрового энергообъекта сотрудники ОАО «Сетевая компания» смогут после того, как будет получено (разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки от Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) и электрическая подстанция будет поставлена под напряжение.

Наша справка:

В рамках строительства Цифровой подстанции на ПС 110кВ Портовая использован следующий парк оборудования:

  • электромагнитные трансформаторы тока и напряжения 110/6 кВ (традиционные)
  • цифровые преобразователи аналоговых сигналов (ПАС) 110/6 кВ
  • цифровые преобразователи дискретных сигналов (ПДС) 110/6 кВ
  • микропроцессорная релейная защита 110 кВ
  • микропроцессорная релейная защита 6 кВ
  • измерительные модули 6 кВ
  • автоматизированная система управления подстанцией на контроллерах присоединения
  • система синхронизации единого времени
  • сетевые коммутаторы

 

 

Компания: ОАО "Сетевая компания"

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