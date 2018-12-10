В Татарстане завершается строительство первой Цифровой подстанции

При реконструкции ПС 110 кВ Портовая специалистами ОАО «Сетевая компания» реализована концепция, объединяющая традиционное первичное оборудование с интеллектуальным вторичным, позволяющим преобразовывать аналоговые сигналы в цифровые.

Строительство подстанции закрытого типа рядом с одноименным энергообъектом, возведенным в 60-х годах прошлого века, началось в 2017 году. Первоначальный проект предполагал классическую схему: с разделением систем РЗА и АСУ ТП. Предполагалось, что системы РЗА будут обмениваться информацией по аналогово-дискретному принципу (по «меди»), системы АСУ ТП - по цифровым каналам связи.

Однако спустя год было принято решение о максимальном соответствии нового энергообъекта требованиям построения «Цифровой подстанции». Высокий уровень автоматизации должны были обеспечить микропроцессорные терминалы РЗА и системы АСУ ТП – свыше двухсот принципиально новых «цифровых» устройств установлено в помещениях ЗРУ 6 кВ, ЗРУ 110 кВ.

«Среди основных преимуществ Цифровой подстанции – упрощение эксплуатации энергообъекта (и как следствие – уменьшение трудозатрат). и мониторинга Системы диагностики и мониторинга, которые отображают исчерпывающую информацию в режиме реального времени на мониторы автоматического рабочего места дежурных электромонтера и диспетчера, позволяют следить за состоянием функционирования подстанции и предотвращать отказы электрооборудования», - отмечает заместитель главного инженера по основной сети КЭС Рустем Галимзянов.

Очевидные плюсы нового оборудования демонстрирует даже визуальный осмотр новых устройств – шкафов УСО (устройство сопряжения с объектом) за счет которых исключены километры кабельных связей. При этом посредством них передаются такие же большие объемы информации в устройства релейной зашиты и автоматики, системы АСУ ТП по цифровым каналам связи.

Интеллектуальным оборудованием можно управлять дистанционно - как с автоматизированного рабочего места оперативного персонала (АРМ) ПС 110 кВ Портовая, с диспетчерского центра КЭС, так и из Центра управления сетями ОАО «Сетевая компания». Организация телеуправления первичным оборудованием и функциями релейной защиты позволяет в полном объеме применять автоматизированные бланки переключений, что в конечном счете минимизирует участие в процессе оперативного персонала.

«Передача цифровых потоков значений тока и напряжения, обмен информацией между устройствами РЗА, системами АСУ ТП и другими интеллектуальными электронными устройствами в цифровом виде по протоколу МЭК 61850 – это единое информационное пространство, созданное на ПС 110 кВ Портовая, - комментирует суть процесса инженер СРЗАИ ОАО «Сетевая компания» Леонид Евдокимов.

Стоит особо отметить, что для татарстанских энергетиков это первый опыт построения Цифровой подстанции, а в ближайшей перспективе планируется оцифровать еще один энергообъект на территории Казани – ПС 110 кВ Азино, но уже по принципиально иной схеме.

«Внедряя это оборудование, мы постепенно стали ощущать свою причастность к истории, потому что стоим у истоков дальнейшей глобальной цифровизации электросетевого комплекса. Очевидность этих изменений диктуют простота и удобство обслуживания, которые предоставляет нам эта технология. Если раньше для того чтобы передать сигнал с одного устройства, надо было разматывать километры кабеля, то сейчас все микропроцессорные терминалы РЗА работают в одной сети, достаточно послать сигнал с одного терминала, устройства АСУ ТП в сеть и «подписать» на него конкретные терминалы, устройства АСУ ТП», - объясняет суть нововведений заместитель начальника СРЗАИ КЭС Александр Бурмистров.

Специального переобучения персонала на новое оборудование не потребуется: современные специалисты РЗАИ с недавних пор сменили традиционный кейс с инструментами на ноутбук. Применение «цифровых» устройств РЗА, работающих по протоколу МЭК 61850, обеспечивает гибкость в построении новых логических схем взаимодействий между устройствами РЗА и простоту конфигурации.

Проектирование объекта взял на себя генеральный проектировщик ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие», при участии субподрядной организации филиал ООО «КЭР-Инжиниринг» «ТатНИПИэнергопром».

Начинить релейное оборудование ПС 110 кВ Портовая интеллектуальной начинкой помогли известные в этой области поставщики, имеющие большой опыт производства цифрового оборудования: ООО НПП «ЭКРА», ООО НТЦ «Механотроника», ООО «Прософт-Системы» ООО «ПиЭлСИ Технолоджи»). Согласованность в действиях различных видов оборудования обеспечили представители подрядных организаций ООО «Средневолжсксельэлеткросетьстрой», ООО «Авангард Энерго», ООО «Энергозащита» справившиеся со своими обязанностями в течение двух месяцев.

Специалисты компании благодарят руководство за принятие прогрессивного решения, позволившего принять участие в амбициозном проекте. Оценить преимущества нового цифрового энергообъекта сотрудники ОАО «Сетевая компания» смогут после того, как будет получено (разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки от Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) и электрическая подстанция будет поставлена под напряжение.

Наша справка:

В рамках строительства Цифровой подстанции на ПС 110кВ Портовая использован следующий парк оборудования: