Завершен монтаж транспортного шлюза энергоблока №2 Белорусской АЭС

На энергоблоке №2 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – компания АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») в проектное положение установлен транспортный шлюз.

«Установка шлюза в проектное положение позволяет приступить к следующему этапу обустройства гермооболочки здания реактора энергоблока. В ближайшие дни специалисты приступят к натяжению системы преднапряжения защитной оболочки, состоящей из специальных металлических тросов, многократно усиливающих прочность внутренней защитной оболочки», - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

Для справки:

Транспортный шлюз представляет собой 14-метровую цилиндрическую камеру диаметром свыше 9 метров, которая герметично закрывается с двух сторон. Ворота шлюза открываются поочередно, обеспечивая герметичность реакторного отделения. Общий вес конструкции - более 230 тонн. В период эксплуатации энергоблока транспортный шлюз является элементом герметичного ограждения и предназначен для транспортировки контейнеров с отработанным ядерным топливом, чехлов со свежим топливом, транспортно-технологического оборудования, необходимого для эксплуатации и облуживания реакторной установки энергоблока.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.

Пресс-служба компании АСЭ