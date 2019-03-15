Генеральный директор ГК "ССТ" включен в экспертный комитет Министерства энергетики России

Генеральный директор ГК «ССТ» Михаил Леонидович Струпинский вошел в экспертный совет по технологическому развитию нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики России.

6 марта 2019 года состоялось совещание о формировании Совета по технологическому развитию нефтегазовой отрасли под председательством Павла Сорокина, заместителя Министра энергетики РФ. Новый орган призван стать генератором свежих идей и предложений, которые будут носить системный характер. Практические знания участников экспертного совета помогут государству эффективно развивать отрасль и снижать зависимость от импорта. Заседание Экспертного совета, которое одобрил Министр энергетики РФ Александр Новак, будет проходить как минимум один раз в квартал.

Включение Группы компаний «Специальные системы и технологии» в экспертный совет по технологическому развитию нефтегазовой отрасли доказывает большой практический и исследовательский опыт в данном направлении. Генеральный директор и основатель ГК «ССТ» Михаил Струпинский более четверти века руководит компанией, в которой за годы деятельности аккумулированы глубокие практические знания в области электрообогрева объектов нефтегазового комплекса.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» впервые в России запустила собственное производство электропроводящей матрицы и саморегулирующихся кабелей на ее основе. В 2019 году генеральный директор вместе с коллегами получил премию имени М. О. Доливо-Добровольского от Академии электротехнических наук России за научно-практическую работу в этом важном для страны проекте.

Решения ГК «ССТ» установлены по всему миру. Это и крупнейшие российские нефтегазовые объекты, такие как Ямал СПГ, ВСТО и «Куюмба—Тайшет», Ямбургское, Харьягинское, Заполярное месторождение, морские ледостойкие платформы им. Ю. Корчагина и В. Филановского, Таманский комплекс, Усть-Луга, Московский НПЗ, ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез и другие. Отечественные технологии электрообогрева представлены в 60 странах мира, в том числе на международных объектах, среди которых терминал Vopak Horizon Fujairah в ОАЭ, месторождения Кумколь в Казахстане и Урга в Узбекистане, платформа Жданов-А в туркменской части Каспийского моря.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» производит все критически важные компоненты нагревательных систем на подмосковном комплексе, обеспечивая рабочие места и внедряя современные разработки внутри страны, исключая зависимость от иностранных поставщиков.