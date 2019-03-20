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Законотворчество (постановления)

Госдума РФ ратифицировала протокол об изменениях в соглашение с Белоруссией по поставкам нефти и нефтепродуктов

Госдума РФ ратифицировала протокол об изменениях в соглашение с Белоруссией по поставкам нефти и нефтепродуктов

20 марта 2019, 17:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСДУМА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Государственная Дума Российской Федерации  «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года».

Документ в Федеральном Собрании представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

Замглавы энергетического ведомства напомнила, что Соглашение между Россией и Белоруссией было подписано 12 января 2007 года, изменения внесены 10 октября 2018 года. По ее словам, документ устанавливает процедуры по согласованию индикативных балансов и протоколов, а также запрета экспорта нефти и нефтепродуктов, поставляемых из Российской Федерации в Республику Беларусь.

«Предусматривается, что в случае отсутствия договоренности между сторонами относительно индикативных балансов или протоколов до начала очередного календарного года поставка нефти или иных товаров осуществляется в текущем календарном году в объемах, предусмотренных индикативными балансами или протоколами за предыдущий календарный год», - добавила в ходе доклада Анастасия Бондаренко.

Протокол определяет ограничения при применении временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Беларусь и сохраняет возможность применения временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из России трубопроводным транспортом.

Компания: Министерство энергетики РФ

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