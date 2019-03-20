ИНК начала проектирование Иркутского завода полимеров, увеличила в 3,9 раза его уставный капитал

"Иркутская нефтяная компания" (ИНК) увеличила капитал дочернего ООО "Иркутский завод полимеров" в 3,9 раза, до 10,054 млрд рублей, следует из информации в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Ранее уставный капитал ООО составлял 2,554 млрд рублей.

В пресс-службе ИНК "Интерфаксу" пояснили, что увеличение уставного капитала компании "связано с текущей хозяйственной деятельностью".

"ИНК начала проектирование завода полимеров, определен генеральный проектировщик. Завершить строительство завода планируется до 2023 года и выйти на пусконаладочные работы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в рамках реализации проекта по строительству "Иркутского завода полимеров" в 2018 году начаты инженерные изыскательские работы как по основной площадке, так и по объектам инфраструктуры.

Согласно сайту ИНК, строительство "Иркутского завода полимеров" в Усть-Куте отнесено к третьему этапу газового проекта компании на севере Иркутской области. Предприятие будет выпускать 650 тыс. тонн полиэтилена низкой и высокой плотности (из этана) в год.

Для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation.

Ранее сообщалось, что ИНК с 2014 года реализует собственный газовый проект общей стоимостью 456 млрд рублей.

К концу 2018 года в рамках I этапа компания завершила строительство комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в Усть-Куте. Там планируется хранить техническую смесь пропана и бутана, это сырье будет по железной дороге отправляться потребителям.

В настоящее время компания приступила ко II этапу проекта, в частности, к строительству Усть-Кутского газоперерабатывающего завода. Компания также построит две установки комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, одну - на Марковском месторождении и газофракционирующую установку в окрестностях Усть-Кута.

ООО "Иркутская нефтяная компания" объединяет компании, занимающиеся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в Восточной Сибири. Основной добывающий актив ИНК - Ярактинское месторождение в Иркутской области. Основным владельцем ИНК через АО "ИНК-Капитал" (ИНКК) является Николай Буйнов. Европейский банк реконструкции и развития владеет 4,4% в капитале ИНКК, Goldman Sachs - 3,75%.

Interfax