На Новосибирской ГЭС приступили к завершающему этапу перевооружения ОРУ-110 кВ

Гидроэнергетики приступили к третьему заключительному этапу технического перевооружения открытого распределительного устройства 110 кВ (ОРУ-110 кВ). Работы ведутся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ)1 РусГидро.

В настоящее время ведется демонтаж первой секции шин 110 кВ и подготовка к замене масляных выключателей МКП-110 на современные экологичные элегазовые комплексы.

Третий этап технического перевооружения ОРУ-110 кВ продлится до конца 2020 года. В течение 2019 года будет проведен монтаж двенадцати разъединителей и тринадцати пролетов жесткой ошиновки, произведена замена четырех выключателей.

Монтажные и пусконаладочные работы выполняют специалисты Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт ВКК», курируют процесс сотрудники производственно-технической и эксплуатационных служб Новосибирской ГЭС.

ОРУ-110 кВ Новосибирской ГЭС площадью 9 870 кв. метров расположено на левом берегу реки Обь и предназначено для приема, распределения и передачи электроэнергии, вырабатываемой ГЭС, в энергосистему Сибири. Оборудование открытого распределительного устройства, введенное в эксплуатацию в разное время в период 1960-70 годов, фактически исчерпало свой ресурс и требует замены. Первый этап технического перевооружения ОРУ-110 кВ на Новосибирской ГЭС завершен в октябре 2012 года, второй в 2018. На сегодняшний день заменены двенадцать масляных выключателей из двадцати, тридцать четыре разъединителя, вторая секция первой шины и вторая шина 110 кВ.

Модернизация направлена на повышение надежности схемы выдачи мощности станции в энергосистему Новосибирской области.

«Новосибирская ГЭС является одним из основных технологических звеньев Новосибирского энергоузла, к которому предъявляются особые требования надежности в части бесперебойного электроснабжения и мобильного резерва мощности в аварийных ситуациях. Наша задача обеспечить эксплуатационную готовность оборудования станции к работе в любых возможных режимных условиях», - отметил заместитель главного инженера по технической части Александр Горевой.

[1] РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.