Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья активно готовятся к участию в фестивале #ВместеЯрче-2019

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в ГК Россети) ежегодно поддерживают инициативу Минэнерго России, направленную на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде, и активно участвуют в мероприятиях в рамках фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

В этом году официальный старт фестиваля был объявлен Минэнерго России 15 марта. Фестиваль традиционно посвящен вопросам энергосбережения и популяризации профессий топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В 2019 году будет сделан дополнительный акцент на тему 100-летия плана ГОЭЛРО.

Основные мероприятия четвертого фестиваля #ВместеЯрче по традиции пройдут осенью в формате масштабных праздников для всей семьи, уроков энергосбережения и дней открытых дверей на объектах предприятий ТЭК. Яркие мероприятия запланированы во всех регионах присутствия энергокомпаний МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в сентябре и октябре 2019 года. Гостей фестиваля ждут викторины, эстафеты и выставки современного энергоэффективного оборудования. Отметим, что первая волна фестиваля пройдет по регионам уже летом. В планах энергокомпаний участие в ставших традиционными мероприятиях: проведение тематических уроков, конкурсов творческих работ и реализация совершенно новых проектов.

Энергетики побывают в пришкольных лагерях и на загородных площадках детских оздоровительных лагерей на территории регионов операционной ответственности компаний. В сотрудничестве с молодыми бойцами студотрядов проведут обучающие и развлекательные мероприятия для детей разных возрастов. На сегодняшний день ведутся переговоры о выборе загородных площадок и разрабатывается концепция мероприятий.

«Фестиваль не только учит детей рациональному и бережливому отношению к электроэнергии и напоминает взрослым о ценности и важности сохранения ресурсов и экологической чистоты нашей планеты, но и является настоящим семейным праздником», - отметил генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. Партнером в организации фестиваля традиционно выступает ПАО «Россети».

В 2018 году мероприятия социальной кампании #ВместеЯрче прошли в 76 регионах России, в том числе в 1500 муниципальных районах и городских округах страны. Около 3 500 000 школьников стали участниками фестивальной программы.

Подведение итогов всероссийского фестиваля запланировано на 05 октября 2019 г. в рамках молодежного дня #ВместеЯрче на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» в г. Москве.