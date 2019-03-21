Интеллектуальные системы мониторинга сети "Карелэнерго" тестирует в западном районе Карелии

21 марта 2019, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Сразу три современные системы мониторинга сети филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» тестирует в Лахденпохском районе. В опытно-промышленную эксплуатацию введены системы мониторинга снегообразования, температуры провода и индикаторы короткого замыкания. Оборудование установлено на линиях электропередачи напряжением 110 киловольт, питающих части Лахденпохского и Сортавальского районов.
Северное Приладожье часто оказывается под влиянием стихии. В зимнее время в результате непогоды линии электропередачи подвержены интенсивному налипанию мокрого снега, что может вызвать технологические нарушения и привести к отключениям электроэнергии. Снизить риски помогает оборудование, которое умеет быстро находить проблему и сигнализировать об этом энергетикам.
Система мониторинга снегообразования на проводах – это «умные» датчики, которые реагируют на различные изменения не только в работе сети, но и в окружающей среде. Они могут «рассказать» о весе электрического провода, скорости ветра, температуре и влажности воздуха.
«Система своевременно обнаружит нагрузку на проводах и передаст сигнал по GSM-связи напрямую диспетчеру и начальнику района электрических сетей. Это даст возможность в кратчайшие сроки организовать выезд персонала для осмотра линии и предотвратить нештатную ситуацию в работе электрической сети, - рассказывает первый заместитель директора – главный инженер филиала «Карелэнерго» Павел Панибратов.
Мониторинг температуры провода позволяет дистанционно контролировать температуру высоковольтного оборудования, находящегося под напряжением. Специальный датчик нужен для предотвращения перегрева провода в режиме максимальных нагрузок или при высоких температурах наружного воздуха.
Приборы снабжены как аккумуляторами, так и солнечными панелями, что повышает их энергоэффективность. Состояние технических средств можно отслеживать дистанционно и вовремя диагностировать любую неисправность.
Еще один вид устройств для интеллектуального мониторинга сетей – индикаторы короткого замыкания. Датчики быстро устанавливают проблему в работе сети, определяют вид замыкания, подают сигнал диспетчеру и указывают направление, в котором нужно двигаться персоналу для отыскания места повреждения. Так же, как и система мониторинга снегообразования, индикаторы короткого замыкания передают информацию по сети GSM.
Все три системы монтируются на провода, приемники сигналов – на траверсы. На компьютер диспетчера устанавливается программное обеспечение для приема сигналов. Данные, которые передают системы мониторинга, записываются – это дает возможность по прошествии зимнего периода проанализировать всю поступившую информацию.
«Использование эффективных технических средств объективно позволяет снизить аварийность, сократить время на устранение нештатных ситуаций и, тем самым, значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей», - подчеркнул главный инженер «Карелэнерго».