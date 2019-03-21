Интеллектуальные системы мониторинга сети "Карелэнерго" тестирует в западном районе Карелии

Сразу три современные системы мониторинга сети филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» тестирует в Лахденпохском районе. В опытно-промышленную эксплуатацию введены системы мониторинга снегообразования, температуры провода и индикаторы короткого замыкания. Оборудование установлено на линиях электропередачи напряжением 110 киловольт, питающих части Лахденпохского и Сортавальского районов.

Северное Приладожье часто оказывается под влиянием стихии. В зимнее время в результате непогоды линии электропередачи подвержены интенсивному налипанию мокрого снега, что может вызвать технологические нарушения и привести к отключениям электроэнергии. Снизить риски помогает оборудование, которое умеет быстро находить проблему и сигнализировать об этом энергетикам.

Система мониторинга снегообразования на проводах – это «умные» датчики, которые реагируют на различные изменения не только в работе сети, но и в окружающей среде. Они могут «рассказать» о весе электрического провода, скорости ветра, температуре и влажности воздуха.

«Система своевременно обнаружит нагрузку на проводах и передаст сигнал по GSM-связи напрямую диспетчеру и начальнику района электрических сетей. Это даст возможность в кратчайшие сроки организовать выезд персонала для осмотра линии и предотвратить нештатную ситуацию в работе электрической сети, - рассказывает первый заместитель директора – главный инженер филиала «Карелэнерго» Павел Панибратов.

Мониторинг температуры провода позволяет дистанционно контролировать температуру высоковольтного оборудования, находящегося под напряжением. Специальный датчик нужен для предотвращения перегрева провода в режиме максимальных нагрузок или при высоких температурах наружного воздуха.

Приборы снабжены как аккумуляторами, так и солнечными панелями, что повышает их энергоэффективность. Состояние технических средств можно отслеживать дистанционно и вовремя диагностировать любую неисправность.

Еще один вид устройств для интеллектуального мониторинга сетей – индикаторы короткого замыкания. Датчики быстро устанавливают проблему в работе сети, определяют вид замыкания, подают сигнал диспетчеру и указывают направление, в котором нужно двигаться персоналу для отыскания места повреждения. Так же, как и система мониторинга снегообразования, индикаторы короткого замыкания передают информацию по сети GSM.

Все три системы монтируются на провода, приемники сигналов – на траверсы. На компьютер диспетчера устанавливается программное обеспечение для приема сигналов. Данные, которые передают системы мониторинга, записываются – это дает возможность по прошествии зимнего периода проанализировать всю поступившую информацию.