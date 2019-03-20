"Ленэнерго" поделилось опытом комплексного развития электрической сети с делегацией из Северной Кореи

Специалисты ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети) провели встречу с делегацией из Пхеньяна, в рамках которой познакомили представителей органов власти и посольства КНДР в России с проектом комплексного развития электрической сети в Петроградском районе Санкт-Петербурга и показали работу комплектной трансформаторной модульной подстанции (КТПМ) 35 кВ №830 «Монетная».

В целях обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей компания ведет работу по модернизации сети 35-110 кВ в Петроградском районе. Условия плотной застройки центра города диктуют необходимость использования инновационных решений, одним из которых стал перевод «головных участков» сети среднего напряжения 6 кВ на напряжение 35 кВ, а также построение высокоавтоматизированной распределительной сети на базе современного оборудования.

Проводимые «Ленэнерго» работы были продемонстрированы на примере КТПМ 35 кВ «Монетная». Это уникальная модульная подстанция, основными характеристиками которой являются полная автоматизация всех процессов, а также оснащение компактным пожаробезопасным оборудованием (сухие трансформаторы по 12,5 МВА, элегазовые распределительные устройства, литые токопроводы и др.). Внедряемые технологии обеспечивают 100% наблюдаемость и дистанционную управляемость объекта.

Начальник департамента технологического развития и инноваций ПАО «Ленэнерго» Сергей Шувалов отметил, что оборудование подстанций такого типа – один из элементов на пути создания цифровой сети. Технические решения и функции, применяемые на объекте, ориентированы на концепцию «Цифровая трансформация 2030» и обеспечивают не только надежное электроснабжение потребителей, но и повышение качества электроэнергии, значительное сокращение потерь, снижение эксплуатационных издержек, сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей за счет обеспечения дистанционной управляемости сети и улучшения других показателей. Кроме того, в результате реализации проекта создается дополнительный резерв мощности, что обеспечивает условия для динамичного развития района.

Специалисты «Ленэнерго» также подробно рассказали о ближайших планах компании по комплексному развитию распределительной сети 6-10 кВ Петроградского района в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».