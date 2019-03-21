МРСК Центра приступила к реализации проекта "Цифровая подстанция" в Костромской области

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» в рамках Концепции «Цифровая трансформация 2030» приступил к реализации проекта «Цифровая подстанция» на базе ПС 110/35/10/6 Нерехта-1. Проект предусматривает модернизацию оборудования энергообъекта с применением современных цифровых технологий, включая монтаж волоконно-оптических линий связи. В настоящее время в костромском филиале МРСК Центра приступили к проектно-изыскательским работам. Сроки окончания всех работ запланированы на 2023 год.

Подстанция «Нерехта-1» обеспечивает электроэнергией город Нерехта и населенные пункты Нерехтского района. Реализация проекта «Цифровая подстанция» позволит существенно улучшить надежность и качество электроснабжения более 50 тысяч человек, а также ряда крупных и значимых объектов.

Напомним, в МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья в 2019 году стартует первый этап реализации концепции цифровой трансформации. В рамках него до конца 2020 года в периметре Общества (в 20 субъектах РФ) будут созданы 9 цифровых РЭС и 10 цифровых подстанций. 100% территории его филиалов будут охвачены цифровой радиосвязью. В рамках данной концепции будут выполнены работы по комплексной автоматизации сети 6-10 киловольт и внедрению комплексной системы энергомониторинга в 31 РЭС. Одним из первых регионов, где будет построена цифровая подстанция, станет Белгородская область – здесь этот проект будет реализован до конца 2019 года на ПС 35 кВ Никольское филиала «Белгородэнерго».

Кроме того, в 2019 году во всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в рамках внедрения Концепции оперативно-технологического управления ПАО «Россети» будут начаты работы по созданию единых центров управления сетями (ЕЦУС). Аналогичные подразделения создадут в городах с населением свыше ста тысяч человек. ЕЦУС будут оборудованы цифровыми каналами связи и самыми современными информационными системами, что позволит в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, осуществлять телеуправление коммутационными аппаратами, анализировать параметры, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Реализация концепции проектов цифровой трансформации в ПАО «МРСК Центра» позволит снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию объектов электросетевой инфраструктуры, снизить потери в сетях, значительно сократить количество и время ликвидации технологических нарушений и как следствие – повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.