Медведев утвердил затраты в ₽42 млрд на развитие Пермского узла РЖД

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 марта подписал распоряжение правительства, которым утверждена долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года. На развитие Пермского железнодорожного узла документом предусмотрено 42,32 млрд рублей. Документ публикует официальный сайт кабмина РФ.

Общий размер инвестиционных затрат РЖД в 2019 — 2025 годах, по оптимистичному сценарию, составляет 5,7 млрд рублей, а с учетом средств прочих инвесторов — 9,7 млрд рублей, сообщается в документе.



Наряду с увеличением пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 180 млн тонн к 2024 году, повышением объема транзитных перевозок контейнеров в России в четыре раза и прочими задачами федерального значения в документе утверждены также расходы на развитие железнодорожной инфраструктуры Прикамья с погодовым планом поступления траншей.



Так, на развитие направления Пермь — Соликамск за 2018 год, согласно документу, уже потрачено 255,9 млн рублей. В 2019 году на эти цели предусмотрено финансирование в размере 653,7 млн рублей, в 2020 году 3902,3 млн рублей, в 2021 году 3269,4 млн рублей, в 2022 году 180,4 млн рублей, в 2023 году — 576,9 млн рублей, в 2024 году — 1031,7 млн рублей, в 2025 году — 3784,8 млн рублей. Всего на 2019-2025 годы на «обеспечение перевозки перспективных объемов грузов на направлении Соликамск—Пермь-Сортировочная» предусмотрено 13399,2 млн рублей.



На еще одну статью доходов, актуальную для Прикамья — развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода в 2018 году — было потрачено 150 млн рублей. В ближайшие годы, согласно госпрограмме, на это направление предусмотрены следующие траты: в 2019 году — 1550 млн рублей, в 2020 году 4714,1 млн рублей, в 2021 году 3600 млн рублей, в 2022 году 5700 млн рублей, в 2023 году 9750 млн рублей, в 2024 году 7010,3 млн рублей, в 2025 году 10000 млн рублей. Всего с 2019 по 2025 годы затраты на развитие пермского узла РЖД составят 42324,4 млн рублей (затраты на развитие направления Соликамск — Пермь-Сортировочная в 13,3 млрд рублей в эту сумму не входят, они проходят отдельной строкой бюджета). Согласно документу, по отношению к базовому сценарию затраты на развитие узла с мостовым переходом уменьшились на 5 млрд рублей.



Ожидаемый результат от затрат в 42 млрд, согласно распоряжению, заключается в «обеспечении перевозки прогнозируемого объема грузов из Пермско-Соликамского узла» и «оптимизации перевозочного процесса железнодорожным транспортом внутри города за счет строительства нового железнодорожного обхода Перми (от станции Пальники через реку Кама до станции Блочная), включающего в себя сооружение железнодорожного мостового перехода через реку Каму».



Таким образом, на развитие инфраструктуры РЖД в Прикамье будет суммарно направлено свыше 55 млрд рублей.



Как ранее сообщал РБК Пермь, инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали в 2019 году составят 26,8 млрд рублей (в 2018 году — 24,7 млрд). 13,7 млрд рублей, по данным пресс-службы Свердловской железной дороги, озвученным в феврале, будет вложено в модернизацию Березниковско-Соликамского узла до 2025 года. По данным РЖД, планируется завершение проектирования и начало строительства в 2019 году объектов первого этапа реконструкции узла (12 станций, 2 тяговые подстанции, 9 вольтодобавочных устройств для усиления электроснабжения контактной сети). На эти цели предусмотрено 653,7 млн рублей. Также в 2019 году планируется продолжить изыскательские и проектные работы по строительству северного железнодорожного обхода города Перми в обход плотины Камской гидроэлектростанции.

РБК