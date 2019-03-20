На Волжской ГЭС заменена половина гидрогенераторов

На Волжской ГЭС после модернизации введен в эксплуатацию гидроагрегат со станционным номером 3 с новым гидрогенератором. Таким образом, сейчас на станции заменена половина генераторов – 11 из 22.

Одновременно с гидрогенератором были заменены система автоматического управления и вспомогательное оборудование. Оборудование обновлено в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро.

Модернизация гидросилового оборудования Волжской ГЭС включает замену как гидротурбин, так и гидрогенераторов. На сегодняшний день обновлены уже 18 гидротурбин. Изготовителем турбин и генераторов выступает российский концерн «Силовые машины».

«С вводом в эксплуатацию гидроагрегата со станционным номером 3 на Волжской ГЭС пройден 50% рубеж обновления парка генераторов. Модернизация основного оборудования проводится по утвержденному графику, без отклонений. В ближайшее время мы завершим замену турбины и генератора еще на одном гидроагрегате», – отметил директор Волжской ГЭС Сергей Бологов.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.