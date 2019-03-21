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Модернизация

"Новгородэнерго" обеспечило 425 кВт мощности насосной станции в Великом Новгороде

Новгородэнерго обеспечило 425 кВт мощности насосной станции в Великом Новгороде

21 марта 2019, 17:59
Рубрика: Модернизация
Метки: НОВГОРОДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» завершили технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося крупного объекта ЖКХ в Великом Новгороде - насосной станции третьего подъема. В минувшую пятницу на объект впервые было подано напряжение.

В рамках договора технологического присоединения энергетики выполнили прокладку от подстанции 110/10 кВ «Восточная» четырех кабельных линии электропередачи 10 кВ суммарной протяженностью 1,6 км. Это позволит обеспечить питание станции от двух независимых источников. На станции уставлены два трансформатора 10/0,4 кВ мощностью по 630 кВт. Потребляемая мощность станции составит 425 кВт.

Стоимость работ по технологическому присоединению станции составила 14 млн рублей. Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода «Управление капитального строительства».

Объект ЖКХ будет обеспечивать водоснабжение Деревяницкого микрорайона Великого Новгорода. По данным мэрии Великого Новгорода на строительство станции было направлено более 212 млн рублей.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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