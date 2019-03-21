Штат Пенсильвания может принять закон о субсидировании атомной генерации

В Палату представителей (нижнюю палату парламента) американского штата Пенсильвания внесен на рассмотрение от республиканской партии законопроект (House Bill № 11) о субсидировании за счет бюджета штата атомной генерации и разработке специального стандарта по развитию альтернативных источников энергии (Alternative Energy Portfolio Standard, AEPS). В соответствии с AEPS на финансовую поддержку смогут претендовать электростанции любого типа с нулевым уровнем выбросов СО 2 .

Решение о подготовке законопроекта было принято по итогам переговоров с федеральным Департаментом (министерством) энергетики (Department of Energy, DoE), который рекомендовал уладить возможные проблемы с атомной генерацией на уровне штата, не дожидаясь решений на федеральном уровне. Вопрос о выделении субсидий для АЭС в Пенсильвании тесно связан с решением, которое не позднее июня текущего года планирует принять корпорация Exelon – собственник АЭС Three Mile Island – о дальнейшей загрузке топлива в реактор. Ранее Exelon предупреждала, что в отсутствие закона о поддержке АЭС работы по остановке реактора могут начаться уже летом, с тем чтобы в сентябре 2019 г. закрыть станцию.

Аналогично Пенсильвании из-за бездействия федерального правительства штаты Нью-Йорк, Иллинойс и Нью-Джерси также предусмотрели внутренние меры по урегулированию ситуаций с АЭС, находящимися под угрозой вывода из эксплуатации.

В 2018 г. Федеральная комиссия по регулированию энергетики FERC отклонила предложение DoE ввести специальный механизм возмещения затрат для угольных ТЭС и АЭС, который был бы применим в том числе и в Пенсильвании. Последующий план использовать чрезвычайные полномочия DoE для сохранения этих станций в работе был «заморожен» в Белом доме из-за правовых проблем

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