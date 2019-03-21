Свердловские власти вложат в "Титановую долину" полмиллиарда рублей

Власти Свердловской области купят акции особой экономической зоны "Титановая долина" на 570 миллионов рублей. Решение вложиться в развитие ОЭЗ было принято на заседании правительства региона, состоявшемся 21 марта.

Как заявил заместитель губернатора Сергей Зырянов, это позволит обеспечить дальнейшее финансирование строительства объектов инфраструктуры, передает "Уралинформбюро".

Можно предположить, что большая часть денег пойдет на площадку "Уктус". Ранее депутаты екатеринбургской городской думы освободили ее от уплаты земельного налога.

Стоит напомнить, что в этом году сразу несколько компаний перестанут быть резидентами "Титановой долины". Многие из них за несколько лет так и не вышли на стройплощадку. При этом руководство ОЭЗ все это время рассказывало об успехах "долины" и многомиллиардных инвестициях.

Уралинформбюро