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Инвестиции (проекты)

Инвестиции в возобновляемую энергетику могут вырасти до 1 трлн рублей

Инвестиции в возобновляемую энергетику могут вырасти до 1 трлн рублей

22 марта 2019, 17:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСНАНО, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Инвестиции в возобновляемую энергетику к 2024 году могут составить от 800 млрд до 1 трлн рублей, сообщил в пятницу глава "Роснано" Анатолий Чубайс на пресс-конференции в ТАСС.

"По нашей оценке, в целом возобновляемая энергетика к 2024 году - это от 800 млрд рублей до 1 трлн рублей востребованных инвестиций. [Это] индустрия, которая год назад вообще не существовала", - сказал он.

Чубайс отметил, что для "Роснано" возобновляемая энергетика - "фундаментальный приоритет".

"Как говорил один мой близкий друг: "Что? Ветер в России? Только в карманах"… Не только в карманах… Вот вам ветер. Мы конкурируем всерьез, мы конкурируем с уважаемыми компаниями, такими как Росатом", - сказал Чубайс.

 

ТАСС

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