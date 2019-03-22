Инвестиции в возобновляемую энергетику могут вырасти до 1 трлн рублей

Завершился второй Всероссийский Кабельный Конгресс
22 марта 2019, 17:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСНАНО, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Инвестиции в возобновляемую энергетику к 2024 году могут составить от 800 млрд до 1 трлн рублей, сообщил в пятницу глава "Роснано" Анатолий Чубайс на пресс-конференции в ТАСС.
"По нашей оценке, в целом возобновляемая энергетика к 2024 году - это от 800 млрд рублей до 1 трлн рублей востребованных инвестиций. [Это] индустрия, которая год назад вообще не существовала", - сказал он.
Чубайс отметил, что для "Роснано" возобновляемая энергетика - "фундаментальный приоритет".
"Как говорил один мой близкий друг: "Что? Ветер в России? Только в карманах"… Не только в карманах… Вот вам ветер. Мы конкурируем всерьез, мы конкурируем с уважаемыми компаниями, такими как Росатом", - сказал Чубайс.