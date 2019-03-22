"Промышленная Светотехника – Петербург": новое качество света для города на Неве!

1-4 октября 2019 года в Санкт-Петербурге пройдёт 8-й инновационный салон светотехнических решений для промышленности, бизнеса, городской инфраструктуры «Промышленная Светотехника – Петербург, 2019».

Инновационный салон «Промышленная Светотехника» привлекает внимание специалистов, решающих задачи в области освещения производственных и складских помещений, архитектурного и декоративного освещения, поставки осветительных приборов для офисов, торговых центров, учебных заведений, государственных учреждений и т.д., а также улично-дорожной сети, тоннелей, станций, мостов и эстакад. Среди посетителей - представители органов государственной власти, ключевые игроки российского топливно-энергетического комплекса, представители научно-исследовательских учреждений и проектных институтов, профильные ассоциации, проектировщики, главные энергетики и инженеры энергетических предприятий.

Тематика экспозиции:

управление освещением

светотехника для производственных и складских помещений

освещение для объектов ТЭК

взрывозащищенные осветительные приборы

уличное, парковое и архитектурное освещение

освещение торговых залов

освещение для административных зданий

освещение строительных площадок

светотехника для ЖКХ

аварийное освещение

опоры освещения

технологии снижения энергопотребления

светодизайн и подготовка кадров

компоненты и материалы для производства светотехнической продукции

Традиционно организуется обширная деловая программа. Специалисты примут участие в работе следующих мероприятий:

Круглый стол «Передовые осветительные технологии для предприятий промышленности и ТЭК». Мероприятие организуется для главных энергетиков и специалистов служб электроснабжения промышленных предприятий, предприятий газовой отрасли, нефтеперерабатывающих заводов, объектов энергетики. На круглом столе эксперты АПСС поделятся критериями выбора надежного поставщика качественного осветительного оборудования, обсудят вопросы сертификации и тестирования, расскажут о возможностях интеллектуального управления освещением с целью снижения затрат на электроэнергию, улучшения условий и повышения производительности труда.

Конференция для специалистов городских администраций, эксплуатирующих организаций: «Освещение городов: модернизация, цифровые технологии, умные решения» (приурочена к юбилею СПб ГУП «Ленсвет»). На конференции будут обсуждаться вопросы модернизации городского освещения, возможности энергосервисных контрактов, перспективы внедрения цифровых технологий управления освещением: развитие беспроводных каналов связи, разработка сценариев управления уличным и архитектурным освещением, интеграции управления освещением в систему «умный город», а также развитие услуг на базе осветительной сети.

Вечерняя экскурсия «Архитектурное освещение Северной столицы», во время которой известные светодизайнеры расскажут об особенностях светового оформления общественных пространств. Экскурсанты узнают: как усилить визуальный эффект восприятия зданий и общественных пространств, как правильно подобранная световая среда повышает привлекательность объекта, как создать комфортную обстановку в местах постоянного скопления жителей и туристов.

Технический визит на производство современной светотехнической продукции.

Салон «Промышленная Светотехника» проводится в Санкт-Петербурге раз в два года. Это российское мероприятие, в экспозиции и деловой программе которого принимают участие ведущие отечественные поставщики светотехнических приборов и комплектующих. Мероприятие готовится при поддержке ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе АПСС, пройдет в КВЦ «Экспофорум» в рамках выставки «Энергосбережение и Энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование» (ежегодное количество посетителей – более 9000), одновременно с выставкой «Рос-Газ-Экспо».

Оргкомитет инновационного салона «Промышленная Светотехника – Петербург»:

Тел: +7 (495) 287-4412, info@promlight-expo.ru