Строительство и модернизацию 37 водозаборных узлов запланировали в Подмосковье на 2019 год

В рамках губернаторской программы «Чистая вода» в Подмосковье в текущем году планируется построить и модернизировать 37 водозаборных узлов, что позволит улучшить качество водоснабжения 70 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года. За пять лет в регионе было построено и модернизировано порядка 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллионов жителей – как за счет строительства и модернизации водозаборных узлов, так и благодаря расширению Восточной системы водоснабжения», – отмечается в материале.

Уровень обеспеченности жителей Подмосковья питьевой водой нормативного качества уже доведен до 94%, при том что еще в начале 2014 года он составлял лишь 83%.

На сегодняшний день крупные города Московской области уже обеспечены чистой питьевой водой, а существующие проблемы с водоснабжением носят локальный характер. Поэтому в 2019 году основной объем программы «Чистая вода» будет реализован в небольших населенных пунктах, население которых не превышает 5 тысяч человек.

«Жители небольших поселков и деревень Московской области имеют право получать такие же качественные коммунальные услуги, как и население крупных городов. В этом году мы по поручению губернатора включили в программу «Чистая вода» как можно больше малых населенных пунктов, чтобы приблизить уровень жизни в них к высоким стандартам Московского региона», – отметил Пестов.

РИАМО